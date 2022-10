Leini (To): multato bar per il mancato rispetto di accensione delle slot machine

Azione simultanea di controllo su slot machine e videolottery nei locali di Leini. Il titolare di un esercizio è stato multato.

I militari sono intervenuti anche in diversi bar. Sulle varie attività controllate una è stata sanzionata in violazione dell’ordinanza sindacale 128/2017: in quanto non rispettava gli orari di accensione degli apparecchi da gioco. L’operazione è scaturita dopo una lunga e attenta analisi da parte dei militi in servizio che durante la loro attività di controllo hanno riscontrato “ripetute” anomalie sull’accensione delle macchine da gioco. Per questa ragione è stato deciso il controllo a tappeto su tutti i locali. Gli esiti dell’accertamento hanno fatto emergere l’irregolarità.

