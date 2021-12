Legge di Bilancio: scommesse, la Lega propone un fondo di emergenza per il settore ippico

All’interno del fascicolo relativo agli emendamenti alla legge di bilancio 202 che PressGiochi può anticiparvi in esclusiva, compare anche la proposta dei senatori Bergesio, Vallardi ed altri esponenti della Lega che chiedono di istituire un fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani

“ Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all’impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all’anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità competenti”.

PrssGiochi