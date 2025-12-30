Legge di Bilancio. Quartini (M5S): “Accostare azzardo e sport è una truffa semantica gravissima”

È giunto quasi al termine l’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026. Durante la seduta di ieri alla Camera, il Governo ha posto la questione di fiducia sul

È giunto quasi al termine l’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026. Durante la seduta di ieri alla Camera, il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dal Senato impedendo la presentazione di nuovi emendamenti. Nella giornata di oggi, invece, è prevista l’approvazione definitiva della Manovra.

Nel corso del dibattito in aula, sono emersi diversi temi relativi al settore dei giochi tra cui l’introduzione della nuova lotteria Win for Italia Team per finanziare il Comitato Olimpico e l’abolizione dell’Osservatorio nazionale sull’azzardo.

In particolare, su questi temi è intervenuto l’onorevole Andrea Quartini (M5S):

“E che cosa poteva mancare in queste giravolte che avete fatto in questi tre anni e mezzo? Poteva mancare un atteggiamento assolutamente favorevole alle lobby del gioco d’azzardo? Questo è quello che è successo.

Siete riusciti ad aumentare l’offerta con un nuovo meccanismo per finanziare il Comitato olimpico e l’amichettismo di Governo. Avete messo una nuova formula per aumentare l’offerta dell’azzardo. State facendo delle operazioni incredibili con Win for Italy Team, offerta già aumentata quando si trattava di rifinanziare i fatti alluvionali, che doveva essere provvisoria ed è diventata strutturale.

Accostare poi l’azzardo allo sport, come appunto avverrà con i Giochi olimpici invernali, a qualcosa di abilità – e l’azzardo di abilità non ha niente – è una vera e propria truffa semantica, gravissima, ed è indigeribile. È indigeribile e nauseante che facciate queste operazioni.

Avete abolito l’Osservatorio nazionale sull’azzardo, togliendolo prima dal Ministero della Salute e, nella giustificazione per dire “no” a quest’ordine del giorno, non avete nemmeno sentito il Ministero della Salute. È una cosa, anche questa, incredibile.

Avete distratto i finanziamenti specifici per il contrasto all’azzardo e li avete messi, con risorse decisamente ridotte, in un generico fondo contro le dipendenze patologiche. Guardate, l’azzardo è la seconda industria, peraltro non produttiva, di questo Paese: 157 miliardi di euro nel 2024 e, nel 2025, l’offerta aumenterà. E vi permettete di respingere un ordine del giorno quando voi, per primi, dicevate che l’azzardo era un gigantesco problema per le famiglie di questa Nazione.

È un’emergenza sociale incredibile: un milione e mezzo di cittadini soffrono di questo problema.

E non solo: state aprendo alla pubblicità del gioco d’azzardo. Presidente, credo che dovremmo ricordarci che è un dovere dello Stato proteggere la salute e la dignità umana da qualsiasi interesse aberrante di cassa o logica di mercato. Per questo, in quest’ordine del giorno che cosa facevamo? Proponevamo un incremento del prelievo erariale unico; il divieto assoluto di pubblicità rispetto all’azzardo; di rifinanziare il fondo per il contrasto all’azzardo con 200 milioni di euro a partire dalle strutture pubbliche, dai SerD che si occupano di questi problemi; proponevamo l’obbligo di sistemi di identificazione e il ripristino dell’Osservatorio nazionale sull’azzardo; naturalmente anche un sistema identificativo attraverso la tessera sanitaria per controllare i flussi che spesso hanno a che fare con le mafie.

Voi state dicendo di no. Fate l’ennesima giravolta nel contesto di una finanziaria che è iper miserrima. Ma non è miserrima solo da un punto di vista economico. È miserrima da un punto di vista etico”.

PressGiochi