Legge di Bilancio: oggi in Aula alla Camera, votazioni domani alle 13

L’appuntamento con i lavori in Aula della Camera è fissato per questa mattina con la sessione di bilancio: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis). Le votazioni avranno luogo dalle 13 di domani.

Per quanto riguarda i giochi, nessun emendamento è stato approvato. Resta così come è stato presentato dal Governo l’articolo 205 relativo alle disposizioni sul bingo che riportiamo di seguito.

Art. 205.

(Disposizioni in materia di giochi)

All’articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023».

2. Il canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.

3. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

E’ stato eliminato invece l’articolo 206 relativo a disposizioni concernenti l’istituzione degli incarichi di vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PressGiochi