24 Ottobre 2025 - 15:23

Legge di Bilancio. Meno incassi dagli apparecchi da gioco: nel 2026 atteso un calo di 363 milioni

24 Ottobre 2025

Per la categoria “Tasse e imposte su attività di gioco”, il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 stimano entrate pari a 6.489 milioni di euro in conto competenza e 6.496 milioni di euro in termini di cassa.

Rispetto alla previsione assestata per il 2025, si registra un decremento di 293 milioni di euro in competenza e di 294 milioni di euro in cassa. Tale flessione è imputabile principalmente alla riduzione delle entrate derivanti dal prelievo erariale sugli apparecchi da gioco, che segnano un calo di 363 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa.

È quanto emerge dallo Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, contenuto nel Bilancio di previsione dello Stato comunicato alla Presidenza del Senato il 22 ottobre 2025.

Pressgiochi

