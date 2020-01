Legge di Bilancio: dal rinnovo delle concessioni dei giochi attesi 144 milioni di euro nel 2022

Tra le maggiori entrate extratributarie, si segnalano quelle relative al rinnovo delle concessioni di giochi per circa 144 milioni di euro nel 2022; il gettito derivante dall’eliminazione delle esenzioni riguardanti la coltivazione di idrocarburi, per circa 40 milioni di euro in ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, nonché l’importo di circa 66 milioni nell’anno 2020 derivante dalla proroga tecnica per lo svolgimento delle gare per le scommesse.

E’ quanto si legge nel dossier Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi del servizio del bilancio del Senato.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, gli effetti di maggior gettito sono imputabili in massima parte all’articolato (sez. I) della legge di bilancio. Tra tali entrate si segnala l’incremento del prelievo sulle vincite per 296 milioni nel 2020 e 317 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022.

