Legge di Bilancio. Atteso per domani il ‘pacchetto’ di emendamenti del Governo

E’ atteso per domani il ‘pacchetto’ di emendamenti del Governo al Ddl di Bilancio in commissione Bilancio del Senato. Da quello che emerge a margine delle riunioni in corso a Palazzo Madama, dall’Esecutivo arriveranno le proposte sulla definizione del taglio Irpef/Irap, compresa la questione della decontribuzione fino a 35mila euro; le misure contro il caro-bollette (su cui al momento sono disponibili 3,8 miliardi); Enti locali e parte delle misure sulla scuola.

Tra gli emendamenti segnalati dalla Commissione in materia di giochi ad oggi risulta solo l’emendamento a firma Croatti e Gallicchio del Movimento 5 Stelle volto alla sospensione dell’imposta sugli intrattenimenti. La proposta chiede: “A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.».

Le votazioni sugli emendamenti in commissione Bilancio entreranno nel vivo nel fine settimana con una possibile conclusione domenica o lunedi’, in modo da consentire l’approdo in Aula martedi’ 21 e il voto sul maxi-emendamento con fiducia il 23. Il Ddl di Bilancio con la manovra andra’ all’esame della Camera per il timbro definitivo nei giorni fra Natale e Capodanno quando l’Aula di Palazzo Madama sara’ probabilmente impegnata con il Dl Pnrr.

