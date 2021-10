Legge di Bilancio: al vaglio stop al divieto di sponsorizzazione delle scommesse e Fondo Salvacalcio

Prende il via l’iter che dovrà portare entro fine anno all’approvazione della Manovra 2022. Dopo il via libera alla Nota di aggiornamento al Def (Nadef) da parte del governo lo

Prende il via l’iter che dovrà portare entro fine anno all’approvazione della Manovra 2022. Dopo il via libera alla Nota di aggiornamento al Def (Nadef) da parte del governo lo scorso 29 settembre (confermata dal Parlamento con l’ok alla risoluzione di maggioranza il 6 ottobre) e l’invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb) il 19 ottobre, il consiglio dei Ministri di giovedì prossimo darà il via libera al disegno di legge di Bilancio, vale a dire la manovra vera e propria per il 2022. Il testo dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre, per entrare in vigore il 1° gennaio 2022.

Secondo quanto anticipa Il Sole 24 Ore, all’interno della legge di Bilancio potrebbe essere inserita la sospensione fino al 30 giugno 2023 del divieto di sponsorizzazione da parte di aziende del betting e la creazione del “Fondo Salvacalcio” attraverso la destinazione, sempre fino al 30 giugno 2023, della quota dell’1% della raccolta sulle scommesse sportive che supera annualmente i 10 miliardi. Il fondo da 100 milioni sarebbe gestito dalla Figc. «Il mondo del calcio – ha affermato Gabriele Gravina, presidente della FIGC – merita rispetto perché rappresenta un settore produttivo tra i più importanti: aiutando il calcio si aiuta il Paese a ripartire perché genera introiti fondamentali per lo Stato, coinvolge 12 categorie merceologiche garantendo decine di migliaia di posti di lavoro, ma soprattutto perché incide in maniera positiva nel nostro tessuto sociale. Stiamo lavorando incessantemente con il Governo per creare le condizioni necessarie all’accoglimento delle nostre richieste che, è bene ribadirlo, non prevedono aiuti diretti ma interventi normativi finalizzati nel breve periodo al riconoscimento del danno emergente generato dalla pandemia e nel medio periodo al supporto concreto delle autoriforme già avviate».

Iter Legge di Bilancio – Dopo l’ok al decreto fiscale, il Senato passerà all’esame clou della Manovra 2022, a partire dalla commissione Bilancio. Come per le ultime due sessioni di bilancio, anche quest’anno la manovra dovrebbe ricevere solo due letture: una dal Senato e una dalla Camera. Montecitorio, per rispettare i tempi di approvazione, dovrà tuttavia limitarsi ad approvare il testo blindato del Senato. Sarà quindi Palazzo Madama l’unica camera dove potranno concentrarsi le modifiche parlamentari al testo approvato dal governo. Il via libera del Senato dovrebbe arrivare entro la settimana tra il 13 e 17 dicembre.

Montecitorio ha come obiettivo dare l’ok definitivo al testo nella settimana prima di Natale, quella che va dal 20 al 23 dicembre. In teoria c’è tempo fino al 31 dicembre per dare il disco verde, ma in questo caso i deputati dovrebbero lavorare nella settimana tradizionalmente riservata alla pausa dei lavori per le ferie natalizie.