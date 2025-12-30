Legge di Bilancio 2026, via libera definitivo alla Camera

Con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti la Legge di Bilancio 2026 (già approvata negli scorsi giorni al Senato) è stata approvata in via definitiva alla Camera dei

Il provvedimento prevede anche delle misure che riguardano il comparto dei giochi: l’articolo 36 quinquies introduce un nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Win for Italia Team”, con l’obiettivo di finanziare i progetti olimpici dell’Italia Team.

La disposizione stabilisce che il nuovo gioco venga introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il montepremi è fissato al 65% della raccolta, mentre la quota erariale è destinata al sostegno delle iniziative legate ai progetti olimpici.

