Newsletter

15 Gennaio 2026 - 11:55

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Quest’anno la legge di bilancio non attinge dal settore del gioco pubblico come più volte è accaduto in passato: sotto il profilo fiscale, dunque, tutto resta invariato in vista del

14 Gennaio 2026

Share the post "Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”"

Stampa pagina

Quest’anno la legge di bilancio non attinge dal settore del gioco pubblico come più volte è accaduto in passato: sotto il profilo fiscale, dunque, tutto resta invariato in vista del riordino del gioco fisico, atteso entro la metà del 2026. Ma un paio di novità ci sono.

La prima – scrive il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS FIT – riguarda la prossima introduzione di un nuovo gioco a totalizzatore nazionale che si chiamerà “Win for Italia Team”. Il nome evoca direttamente la finalità: sostenere la squadra italiana olimpica e paralimpica impegnata nelle competizioni olimpiche e nei grandi eventi sportivi internazionali. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta andrà quindi al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Si spera davvero che questo finanziamento possa tradursi in un miglioramento ulteriore dei già eccezionali risultati a cui gli atleti olimpici e paralimpici della nazionale italiana ci hanno abituati nel tempo.

La seconda novità riguarda il Fondo per le dipendenze patologiche la cui quota verrà estesa ad attività che potranno avere incidenza anche sul tema del gioco d’azzardo patologico.

Fin qui, in materia di legge di bilancio 2026, è tutto. Adesso, l’attenzione si sposterà all’attuazione della riforma del settore terrestre, in programma nei prossimi mesi.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

Leggi anche

Gioco online illegale: vale la legge del Paese del giocatore

Regno Unito: Michael Dugher si dimette da presidente del Betting and Gaming Council

IGT: tre jackpot milionari distribuiti a dicembre

Scommesse online, Mondiali 2026 trainano la crescita: il 19% debutta nel betting

Conti di gioco: ADM pubblica la nuova versione del Protocollo di Comunicazione PACG 3.1

Aircash a ICE Barcelona 2026: soluzioni di cash-in e cash-out per i concessionari di gioco legale italiani

Serie A – Milan favorito a Como dalla storia ma Fabregas ci crede

Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Gioco online, ADM: sì ai sottodomini ma resta l’obbligo del sito unico

Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un 2026 tra innovazione, strategia e presenze fieristiche di rilievo”

I sostenitori della ICE Sustainable Gambling Zone raccolgono 80.000 euro per enti impegnati nel gioco responsabile

Esplorare la Voce Narrativa attraverso la Fiction Digitale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy