Legge di Bilancio 2026, STS FIT: “Poco gioco nel Bilancio 2026”

Quest’anno la legge di bilancio non attinge dal settore del gioco pubblico come più volte è accaduto in passato: sotto il profilo fiscale, dunque, tutto resta invariato in vista del riordino del gioco fisico, atteso entro la metà del 2026. Ma un paio di novità ci sono.

La prima – scrive il Sindacato dei Totoricevitori Sportivi STS FIT – riguarda la prossima introduzione di un nuovo gioco a totalizzatore nazionale che si chiamerà “Win for Italia Team”. Il nome evoca direttamente la finalità: sostenere la squadra italiana olimpica e paralimpica impegnata nelle competizioni olimpiche e nei grandi eventi sportivi internazionali. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta andrà quindi al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Si spera davvero che questo finanziamento possa tradursi in un miglioramento ulteriore dei già eccezionali risultati a cui gli atleti olimpici e paralimpici della nazionale italiana ci hanno abituati nel tempo.

La seconda novità riguarda il Fondo per le dipendenze patologiche la cui quota verrà estesa ad attività che potranno avere incidenza anche sul tema del gioco d’azzardo patologico.

Fin qui, in materia di legge di bilancio 2026, è tutto. Adesso, l’attenzione si sposterà all’attuazione della riforma del settore terrestre, in programma nei prossimi mesi.

PressGiochi