22 Gennaio 2026 - 18:26

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

Nella Gazzetta ufficiale – serie generale del 21 gennaio 2026, è stato ripubblicato il testo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

22 Gennaio 2026

Nella Gazzetta ufficiale – serie generale del 21 gennaio 2026, è stato ripubblicato il testo della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», corredato delle relative note.

Di seguito si riportano tutte le misure che interessano il comparto dei giochi.

I commi 151 e 152 dell’articolo 1 prevedono:

“151. Al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato « Win For Italia Team » con montepremi pari al 65 per cento della raccolta.

152. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco di cui al comma 151, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano”.

Il comma 18 dell’articolo 3: “18. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2026, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.

 

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

Legge di Bilancio 2026, ripubblicata in Gazzetta Ufficiale con note aggiuntive

PressGiochi

