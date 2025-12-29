Legge di Bilancio 2026, oggi il voto di fiducia alla Camera: domani il via libera finale

La Legge di Bilancio 2026 entra nella fase decisiva dell’iter parlamentare. Oggi, lunedì 29 dicembre, l’Aula di Montecitorio è chiamata a votare la questione di fiducia posta dal Governo sul Ddl S. 1689, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. La votazione per appello nominale è prevista alle 20.20, preceduta dalle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 18.40.

Il testo è approdato in Aula alle 16 di domenica 28 dicembre, dopo il via libera della Commissione Bilancio della Camera, che ha concluso l’esame in sede referente dando mandato ai relatori al termine delle votazioni sugli emendamenti. In Commissione sono stati presentati 942 emendamenti, tutti di iniziativa dell’opposizione: di questi, 158 sono stati dichiarati inammissibili. Il provvedimento non ha subito modifiche rispetto al testo uscito dal Senato.

Nel pomeriggio di domenica si è aperta la discussione generale a Montecitorio, con 20 interventi programmati. In Aula era presente anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. In serata, il Governo ha formalizzato la posizione della questione di fiducia, che viene dunque sottoposta oggi al voto dell’Assemblea.

Con il voto di fiducia di oggi, l’esame della manovra entra nel suo ultimo tratto. Il calendario parlamentare prevede che il voto finale sul provvedimento si svolga martedì 30 dicembre, consentendo l’approvazione della Legge di Bilancio entro la fine dell’anno. Un passaggio cruciale che permetterà l’entrata in vigore, a partire da gennaio 2026, di diverse misure contenute nella manovra.

Nel corso dell’esame al Senato, il testo della Legge di Bilancio è stato arricchito dall’inserimento dell’articolo 36-ter, che introduce un nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Win for Italia Team”, con l’obiettivo di finanziare i progetti olimpici dell’Italia Team.

La disposizione stabilisce che il nuovo gioco venga introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il montepremi è fissato al 65% della raccolta, mentre la quota erariale è destinata al sostegno delle iniziative legate ai progetti olimpici.

Con il voto di fiducia di oggi e il passaggio finale di domani, la manovra si avvia così verso il definitivo via libera parlamentare, chiudendo uno dei momenti più delicati del calendario istituzionale di fine anno.

PressGiochi