Legge di Bilancio 2020: imposte gravanti sui giochi per +222 milioni

Durante l’esame della legge di Bilancio 2020, il Governo ha stimato un aumento strutturale delle entrate tributarie in 1.936 milioni di euro per l’anno 2020. Tra queste l’incremento riguarda, in particolare le imposte gravanti sui giochi: + 222 milioni.

Come si legge sullo stato di previsione dei Ministeri, per l’anno 2020, maggiori entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti (circa 0,8 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi dal 2021) e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA (circa 200 milioni annui), oltre che da disposizioni nel settore dei giochi (circa 0,7 miliardi nel 2020 e 0,6 miliardi dal 2021.

Tra le norme che comportano effetti positivi sul gettito, l’incremento del prelievo sulle vincite conseguite mediante apparecchi videolottery, giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie nazionali ad estrazione istantanea e la modifica del cd. payout, ovvero la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (commi 731-735), che determina un maggior gettito per 309 milioni nel 2020 e di 297 milioni per gli anni successivi.

PressGiochi