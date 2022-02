Legge Delega sui giochi: emessa valutazione da parte della RGS, testo presto al CdM

La Regione Generale dello Stato ha fornito la sua valutazione e risposta in merito alla proposta di legge delega contenente la riforma del settore dei giochi pubblici che era stata inviata dal Ministero dell’economia e delle Finanze lo scorso dicembre.

Il testo quindi potrebbe approdare nel consiglio dei Ministri nelle prossime settimane, esattamente come aveva annunciato il sottosegretario con delega ai giochi Federico Freni che aveva anticipato di aspettarsi questo passaggio indicativamente per metà febbraio.

“La mia ricetta – ha recentemente detto Freni in un’occasione pubblica – è quella di una legge delega. Mi auguro che esca dalla Ragioneria e approdi al Consiglio dei Ministri entro metà febbraio. Tutto questo ha un altro risvolto. Il legislatore deve lavorare per migliorare la regolazione del settore, ma non possiamo non lavorare anche a livello di consapevolezza sociale, tutti insieme per la comprensione che davvero il gioco è un bene normale e necessario. L’industrialità del settore, non deve farci dimenticare che i due pilastri da cui partire sono il contrato all’illegalità e il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo. Se non partiamo da questi pilastri costruiremo un gigante d’argilla”.

PressGiochi