Legge Campania sul gioco. Sapar: “Tutela chi ha investito risorse e creato posti di lavori”

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge sul gioco della Campania, approvata a giugno 2020.

La legge regionale della Campania – commenta l’associazione Sapar – stabilisce una distanza minima da rispettare per le nuove attività di gioco fissata in 250 metri dai luoghi sensibili. L’obbligo di rispetto delle distanze non si applica invece agli esercizi già esistenti, affinché non si crei un danno ingiusto ad imprenditori che hanno messo in campo investimenti basandosi su una diversa legge.

La normativa- conclude Sapar – concilia la necessità di tutelare il giocatore problematico e le fasce più a rischio della popolazione con la salvaguardia del tessuto imprenditoriale, piccole e medie imprese del comparto del gioco legale che, nella piena legittimità, hanno investito risorse e creato posti di lavori.

PressGiochi