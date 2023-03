L’EGBA pubblica nuove linee guida antiriciclaggio paneuropee per il gioco d’azzardo online

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha pubblicato le sue prime linee guida paneuropee per sostenere il contributo del settore del gioco d’azzardo online alla lotta europea contro il riciclaggio di denaro. Le linee guida – riviste dai massimi esperti di conformità antiriciclaggio (AML) in Europa – riflettono le tecnologie e le leggi più recenti e si basano sull’impegno dell’EGBA per promuovere il massimo livello di responsabilità del settore in materia di antiriciclaggio.

Le linee guida EGBA sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo contengono orientamenti pratici e specifici per settore su come gli operatori di gioco d’azzardo online dovrebbero condurre valutazioni del rischio dei clienti e delle imprese, processi di due diligence dei clienti, segnalazione di transazioni sospette, conservazione dei registri e altre aree essenziali che richiedono un forte antiriciclaggio conformità. Le linee guida – che gli operatori dovrebbero applicare in tutte le loro operazioni nell’UE – applicano un approccio basato sul rischio e mirano a sostenere la conformità del settore alle varie norme antiriciclaggio europee, compreso il prossimo regolamento antiriciclaggio dell’UE. I membri dell’EGBA sono tenuti a presentare relazioni annuali all’EGBA che riassumano i loro progressi nell’attuazione delle linee guida e anche altri operatori sono invitati a partecipare all’iniziativa.

La pubblicazione delle linee guida fa seguito a un periodo di consultazione nell’autunno del 2022, durante il quale l’EGBA ha invitato gli esperti del settore e le autorità di regolamentazione nazionali a fornire feedback.

I membri dell’EGBA sono impegnati in una forte cultura della conformità AML. Nel 2021, sono stati sottoposti a 30 audit antiriciclaggio da parte delle autorità europee di regolamentazione finanziaria e del gioco d’azzardo e hanno inviato quasi 13.000 segnalazioni di attività sospette alle forze dell’ordine nazionali per sostenere la lotta dell’Europa contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, l’EGBA rappresenta i suoi membri in vari forum antiriciclaggio, tra cui la Commissione europea e la Financial Action Task Force (FATF).

“Mentre la complessità della criminalità finanziaria continua a evolversi, la pubblicazione di queste linee guida antiriciclaggio dimostra l’impegno dell’EGBA a garantire che il settore europeo del gioco d’azzardo online contribuisca attivamente alla lotta contro la criminalità finanziaria. operatori nei loro sforzi di conformità AML e queste linee guida forniscono uno strumento prezioso per colmare questa lacuna e aiutare gli operatori a raggiungere i più alti standard possibili.” – Dott.ssa Ekaterina Hartmann, Direttore degli affari legali e normativi, EGBA.

