L’EGBA chiede una serie di diritti dei consumatori per il settore europeo dell’iGaming

La European Gaming and Betting Association (EGBA) chiede che la nuova agenda dei consumatori dell’Unione europea introduca una serie specifica di diritti dei consumatori per il settore europeo dell’iGaming. La Commissione europea (CE) pubblicherà la sua nuova strategia per i consumatori entro la fine dell’anno. L’EGBA sta ora consultando le parti interessate su una tabella di marcia per sostenere lo sviluppo di una serie paneuropea di diritti dei consumatori. Afferma che una tale mossa garantirebbe un elevato livello di protezione per i consumatori, aumenterebbe la trasparenza e la certezza del diritto e porterebbe a condizioni contrattuali eque ed equilibrate e una sicurezza complessiva migliore per i giocatori nella regione. L’EGBA sostiene che, nonostante la natura transfrontaliera del gioco d’azzardo online, i giocatori non sono ugualmente protetti in tutta l’UE perché ogni stato membro è responsabile dello sviluppo delle proprie regole. Nella sua presentazione alla CE, afferma: “La mancanza di coerenza normativa mette a repentaglio la sicurezza dei giocatori online, in quanto li espone ai siti web non regolamentati e non sicuri del mercato nero, che guadagna a scapito dell’economia europea. L’EGBA sostiene la regolamentazione UE specifica del settore per la protezione dei consumatori e dei minori. Ci sono regole semplici che possono essere proposte, per garantire che giocatori online, minori e giocatori a rischio siano ugualmente protetti. Ad esempio, i giocatori autoesclusi potrebbero beneficiare di un registro europeo di autoesclusione, che proibirebbe l’accesso a qualsiasi sito web regolamentato dell’UE. Per colmare il divario derivante da regole incoerenti sulla protezione dei minori dal marketing del gioco d’azzardo, EGBA ha recentemente pubblicato un codice di condotta europeo per stabilire requisiti minimi sulla pubblicità responsabile. “Una maggiore cooperazione normativa tra gli Stati membri può anche facilitare il dialogo per raggiungere l’armonizzazione”. A tal fine EGBA si rammarica dello scioglimento del gruppo di esperti europei per il gioco d’azzardo online, poiché le autorità nazionali di regolamentazione del gioco d’azzardo sono private dell’opportunità di incontrarsi e scambiare informazioni nel quadro di una piattaforma comune”.

Il mercato europeo di iGaming rimane il più grande al mondo. Ha generato un totale di € 22,2 miliardi di entrate lorde da gioco nel 2018, pari al 49,2% del mercato globale del gioco d’azzardo online. All’inizio dell’anno, l’EGBA ha pubblicato il primo codice di condotta paneuropeo per la pubblicità del gioco d’azzardo.

PressGiochi