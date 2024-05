L’EGBA annuncia le date dell’European Safer Gambling Week 2024

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare le date per la Settimana Europea del Gioco Responsabile di quest’anno, che si terrà dal 18 al 24 novembre

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare le date per la Settimana Europea del Gioco Responsabile di quest’anno, che si terrà dal 18 al 24 novembre 2024.

La Settimana Europea del Gioco Responsabile è un’iniziativa annuale volta a sensibilizzare sul gioco responsabile in Europa. Organizzata dall’EGBA, l’iniziativa serve da piattaforma per promuovere importanti discussioni sulla protezione dei giocatori tra le varie parti interessate del settore del gioco d’azzardo in Europa, tra cui operatori, regolatori, organizzazioni di supporto ed esperti del settore.

Questa sarà la quarta edizione dell’iniziativa e, basandosi sul successo degli anni precedenti, sarà supportata da una campagna sui social media e da una serie di workshop informativi. Questi mirano a sensibilizzare sul gioco responsabile, condividere le migliori pratiche e consigli, segnalare risorse e servizi cruciali e facilitare discussioni significative sugli ultimi sviluppi in materia di regolamentazione e ricerca.

Riflettendo sull’importanza dell’iniziativa, Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare le date per la Settimana Europea del Gioco Responsabile di quest’anno e attendiamo con ansia un’altra edizione di grande impatto. L’iniziativa è una parte importante dell’impegno dell’EGBA nel sensibilizzare sul gioco responsabile e promuovere una forte cultura di protezione dei giocatori in Europa. Quest’anno, puntiamo a raggiungere ancora più europei con consigli e messaggi sul gioco responsabile e a riunire una vasta gamma di stakeholder per una settimana ricca di discussioni significative sul futuro della protezione dei giocatori.”

“Il gioco responsabile è una responsabilità condivisa e incoraggiamo gli operatori e gli altri stakeholder a unirsi a noi nel sostenere questa importante iniziativa. Insieme, possiamo alzare il livello,” ha concluso Haijer.

Segnate nei vostri calendari la Settimana Europea del Gioco Responsabile 2024, dal 18 al 24 novembre 2024, e unitevi a noi nella promozione del gioco responsabile in tutta Europa!

Se la vostra azienda o organizzazione è interessata a partecipare alla Settimana Europea del Gioco Responsabile 2024, iscrivetevi qui. Dopo l’iscrizione, riceverete aggiornamenti su come partecipare a questa campagna di sensibilizzazione a livello europeo.

