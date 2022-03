Legalizzazione negli Stati Uniti – le riforme del Texas sono più vicine? 

Il Texas è tra gli stati più conservatori e ci si aspettava che fosse uno degli ultimi a legalizzare il gioco d’azzardo e la cannabis. Tuttavia, gli eventi degli ultimi due anni hanno spinto entrambi all’ordine del giorno. Premesso ciò, vediamo come si prospettano questi due eventi epocali e quali sono le regole che li riguardano.

Futuro per la cannabis

Visti gli eventi degli ultimi due anni, i legislatori del Texas non possono fare a meno di guardare agli stati vicini come il New Mexico che hanno già legalizzato il gioco d’azzardo e l’erba, e ne stanno raccogliendo i benefici in termini di denaro.

Una cospicua maggioranza di politici texani, inclusa la branca dei repubblicani, si è dimostrata interessata a sostenere la legalizzazione della cannabis attingendo a dati che sono emersi da un sondaggio indetto dall’Università di Houston e in collaborazione con la Texas Southern University.

Nello specifico si è constatato che il 67% dei cittadini texani è favorevole alla riforma e tra questi anche il 51% dei partecipanti al sondaggio che si sono dichiarati di tendenza repubblicana hanno affermato che la legalizzazione andrebbe fatta.

Sempre in riferimento alle domande poste agli intervistati, soltanto il 16% è disposto a riconoscere altre sostanze fini ad oggi proibite come eroina e metamfetamina.

Tuttavia un’ampia fetta di texani composta dal 20% degli indipendenti, 24% dei millennial e 26% dei Gen Xers hanno dichiarato di essere d’accordo in modo da porre fine alla guerra contro le droghe, sostenendo che potrebbe evitare lo spaccio incontrollato della criminalità organizzata.

A parte i dati inconfutabili emersi dal suddetto sondaggio, è importante aggiungere che mentre i dibattiti continuano, non c’è alcuna indicazione di una legislazione affrettata nel mondo delle scommesse sportive o, per quanto quelli di Cannaconnection.it possano scoprire nel settore della cannabis.

Il gioco d’azzardo e la sua evoluzione

La crescita in modo esponenziale del gioco d’azzardo online spinge sempre più utenti a puntare soldi per assicurarsi jackpot e combinazioni vincenti.

Il mercato italiano non è stato lasciato indietro in tutto questo poiché i tanti cambiamenti avvenuti hanno avuto un impatto positivo.

Le storie complesse e le immagini straordinarie del slot suscitano infatti intense risposte emotive, insieme a opportunità di espressione personale e risoluzione dei problemi.

I videogiochi sono tra altro un mezzo potente per promuovere l’empatia e la creatività nei giocatori. Man mano che questi giochi crescono in popolarità, ambizione e abilità tecnologica, diventano di conseguenza una forma d’arte legittima, perdendo vecchi atteggiamenti e lasciano idee sbagliate lungo la strada.

La maggior parte degli utenti infatti, è consapevole che giocare d’azzardo oggi è importante farlo in modo responsabile e quindi evitando di diventarne dipendenti.

Ancora tante differenze e incertezze

Esaminando l’evoluzione del gioco d’azzardo e il suo impatto sulle prospettive sociali, culturali e politiche ci si chiede se abbia anche il potere di trasformare un giocatore e le sue convinzioni da una prospettiva socio politica.

A differenza delle forme tradizionali di narrazione, i videogiochi consentono infatti agli utenti di immergersi in nuovi mondi, situazioni e politiche.

Sebbene ci siano regole sui casinò online in Italia così come in tanti altri paesi del mondo compresi quelli più conservatori degli Stati Uniti (vedi Texas), oggi nel settore e alla pari del concetto di liberalizzazione della cannabis sempre più persone sono equamente divise.

Tutto ciò si evince dal fatto che la metà trascorre tempo online e quindi utilizzano i loro soldi per giocare, mentre l’altra lo ritiene pericoloso anche se sostiene che legalizzando i governi possono essere in grado di monitorarlo.

Dal canto suo la cannabis e la futura legalizzazione da parte del governo texano e dei continui dibattiti dei politici italiani che interessano l’argomento, ancora oggi mettono in evidenza differenze e incertezze tra i soggetti favorevoli e contrari.

PressGiochi