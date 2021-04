Lega Salvini Piemonte: più che dimezzati i posti di lavoro del gioco legale

Lega Salvini Piemonte riporta la storia di due dipendenti del gioco legale del cuneese, si legge: “Come tanti presenti qui oggi davanti a Palazzo Lascaris, anche loro manifestano a supporto della riforma della legge del 2016. Senza una svolta, infatti, il diritto al lavoro diventa tale soltanto per alcuni, perdendone l’universalità.

”Lavoriamo da anni per una società di noleggio; da 20 dipendenti siamo passati a 7 e il timore è che, purtroppo, il numero diminuisca ancora. Al momento non siamo per nulla tutelati, per colpa di quella che è soltanto una mera presa di posizione politica. Speriamo in una decisione chiara”.”

PressGiochi