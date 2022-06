Lee Willows: “Dovremmo essere onorati dal fatto che i livelli di dipendenza da gioco stiano scendendo”

Lee Willows, il leader del settore che è entrato nel mondo del gioco d’azzardo a seguito di una dipendenza che lo ha quasi portato al suicidio, ha avvertito che il Regno Unito rischia di perdere il suo status di leader mondiale nella responsabilità sociale del gioco.

Intervenendo dopo il Westminster Media Forum, i prossimi passi per la regolamentazione del gioco d’azzardo nel Regno Unito e il dibattito nella Westminster Hall della parlamentare del partito laburista Carolyn Harris sulla tassa legale sul gioco d’azzardo, Willows ha dichiarato: “Credo fermamente che il Regno Unito sia un leader globale nella responsabilità sociale, ma temo che la fiamma potrebbe affievolirsi man mano che il dibattito sul finanziamento si fa più incentrato sul desiderio di rompere lo stesso ecosistema che mi ha sostenuto e che oggi ne supporta molti altri. È questo ecosistema guidato dal Terzo Settore che, secondo me, ci rende di livello mondiale”.

Affrontando la natura del dibattito si è chiesto: “Perché abbiamo permesso che si riducesse a scelte ristrette tra il SSN o il Terzo Settore per fornire un programma nazionale di trattamento, perché entrambi non possono coesistere? Perché è così difficile per le start-up, spesso guidate da individui con un’esperienza accertata, accedere ai finanziamenti? Perché il dibattito sul finanziamento è costantemente offuscato da alcuni che ritengono che vi sia una mancanza di indipendenza invece di riconoscere l’impatto di quel finanziamento, che nella mia esperienza è completamente indipendente. Infine, perché non siamo onorati dal fatto che i livelli di dipendenza stiano diminuendo e che l’istruzione e la consapevolezza siano ora ai massimi livelli?

Queste divisioni e la potenziale introduzione di una tassa legale comportano rischi significativi che in molti modi minano gran parte del buon lavoro che è stato intrapreso. Abbiamo costruito un ecosistema per fornire cure, supporto e prevenzione che ha una portata impressionante in tutto il Regno Unito. Questo non è successo dall’oggi al domani, ci è voluto tempo e un enorme sforzo collettivo da parte di molte persone. Una tassa legale rischia di essere vista dagli operatori come un’altra tassa e di conseguenza diluire il loro livello di coinvolgimento nella riduzione dei danni.

Anche se c’è ancora molto da raggiungere, dovremmo essere umiliati da questo progresso. Pensiamo davvero che i grandi programmi statali (solo NHS), finanziati da un prelievo legale possano fare di meglio? I grandi programmi statali consentiranno agilità e innovazione? I grandi programmi statali offriranno un migliore rapporto qualità-prezzo? I grandi programmi statali forniranno davvero il finanziamento per servizi molto locali o assumeranno un rischio per le organizzazioni o le idee di start-up, in particolare da quelle con esperienza vissuta, che spesso iniziano come ditte individuali? Il grande stato, una taglia adatta a tutti i programmi, sarà in grado di affrontare le complessità legate alle dipendenze dal gioco?

Diversi anni fa, ho guidato il lavoro di un ente di beneficenza nazionale che riduce la recidiva nel momento in cui i servizi di libertà vigilata venivano privatizzati. Uno scenario leggermente diverso, ma un risultato simile in quanto le società PLC e lo stato hanno vinto molti degli appalti, costringendo molti enti di beneficenza a chiudere. Allunga il tempo e i tassi di recidiva oggi rimangono sostanzialmente dove erano prima della privatizzazione. La tragedia è che i tassi di recidiva stavano iniziando a scendere, prima della privatizzazione. I beneficiari dei servizi spesso affermavano di avere un legame personale con il membro del personale che li supportava da enti di beneficenza, mentre erano più simili a un numero quando venivano supportati dalle aziende più grandi. È stato anche dimostrato costantemente che i servizi di beneficenza offrono quasi sempre un miglior rapporto qualità-prezzo”.

“Non ti sorprenderà che io non sostenga un prelievo legale. C’è molto conforto da trarre dall’attuale ecosistema e dai tanti enti di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro che lavorano duramente in questo spazio e sarebbe un grosso errore rischiare questo. Inoltre, credo che il nostro primo commissario ai servizi in questo spazio potrebbe volersi chiedere cosa può fare meglio per supportare le start-up e favorire l’agilità, spendendo i propri guadagni in modo tempestivo, con una percentuale destinata alle piccole start-up . Credo anche che potrebbero prendere in considerazione la loro tabella dell’establishment in espansione, che per molti sembra eccessiva”.

Guardando al breve/medio termine, Lee Willows ha identificato un piano d’azione per facilitare l’innovazione, incoraggiare l’agilità e mantenere lo status di eccellenza mondiale del Regno Unito. Ha spiegato: “In primo luogo, la nuova strategia per ridurre i danni del gioco dovrebbe essere completamente valutata (quindi sappiamo effettivamente di quanti finanziamenti abbiamo bisogno invece di un 1% totale); in secondo luogo, dovrebbero essere fornite alcune indicazioni obbligatorie agli operatori quando effettuano le donazioni, sulla base delle percentuali per il trattamento, la prevenzione e la ricerca; infine, secondo me, le aziende più grandi dovrebbero essere obbligate a impegnare il 50 percento delle loro donazioni LCCP RET per finanziare impegni di finanziamento triennali al fine di garantire la sostenibilità. Gli operatori hanno bisogno di certezze, per poter preventivare le donazioni; enti di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro hanno sicuramente bisogno per poter pianificare i servizi”.

“La nozione di una lista RET tenuta dalla Commissione per il gioco d’azzardo è qualcosa che continuo a sostenere, ma vorrei anche chiedermi se è appropriato che la Commissione per il gioco d’azzardo gestisca gli insediamenti normativi. Forse la presenza di un altro organismo o organizzazione che li supervisioni porterebbe ad alcune delle riflessioni che propongo, in particolare per quanto riguarda la prevenzione. Ciò consentirebbe alla Commissione di concentrarsi sulle proprie responsabilità normative”.

PressGiochi