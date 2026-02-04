Newsletter

04 Febbraio 2026 - 10:56

Lecce: sequestrate cinque slot machine manomesse, sanzioni per oltre 50mila euro

La Guardia di Finanza di Lecce ha sequestrato cinque slot machine non conformi alla normativa vigente. Inoltre, ha sequestrato il denaro contenuto negli apparecchi. L’operazione – condotta dalla compagnia di

04 Febbraio 2026

La Guardia di Finanza di Lecce ha sequestrato cinque slot machine non conformi alla normativa vigente. Inoltre, ha sequestrato il denaro contenuto negli apparecchi.

L’operazione – condotta dalla compagnia di Gallipoli in collaborazione con i funzionari ADM di Lecce – ha permesso di scoprire che in una sala giochi del Basso Salento erano presenti degli apparecchi da gioco apparentemente legali perché dotati del nulla – osta di ADM, che in realtà erano stati modificati illecitamente.

All’interno degli apparecchi, infatti, sono state trovate delle schede di gioco clandestine che riproducevano il poker. Le schede venivano attivate mediante apposite combinazioni di tasti e una chiave magnetica su richiesta degli utenti. Era questa combinazione che consentiva di offrire giochi illeciti e, di conseguenza, privi di sicurezza per il giocatore.

I due responsabili hanno ricevuto multe superiori ai 50.000 euro e sono stati segnalati alle autorità competenti per la sospensione della licenza.

 

PressGiochi

