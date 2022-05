Lecce, corso di formazione. Il gioco legale in Italia: inquadramento, regole e sanzioni

Si è tenuto oggi, presso la sala formazione della Polizia Municipale di Lecce il corso “Il gioco legale in Italia; inquadramento, regole e sanzioni” destinato alla polizia municipale e agli organi di controllo organizzato dall’ente di formazione Ovale T&D e finanziato con fondi del Piano di Sviluppo ADI del concessionario per la conduzione e il collegamento degli apparecchi con vincita in danaro Codere Network.

Il corso è stato tenuto dall’avv. Luca Giacobbe, esperto del gioco legale, che ha proposto nella sua presentazione un excursus su tutte le normative nazionali e locali sul gioco ed un focus particolare sui controlli ai fini delle rilevazione e repressione di illeciti. Una parte dell’intervento è stato dedicato infine ai temi del Gioco Responsabile.

Ha aperto la sessione formativa il Comandante della Polizia Municipale di Lecce Dott. Col. Donato Zacheo. Presente anche il Dott. Tommaso Musìo, Direttore di ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, Regione Puglia, che ha portato i saluti dell’Agenzia declinando le competenze della stessa e ribadendo il valore dei concessionari come presidio di legalità.

Presenti più di 40 persone rappresentanti di Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

PressGiochi