Leaders in Compliance Conference, un nuovo evento dedicato al gaming in Europa

La Leaders in Compliance Conference, che si terrà l’8 e il 9 maggio 2025 è una nuova iniziativa di Gaming in Europe, nata per offrire conoscenze e opportunità di networking ai professionisti della conformità nel settore del gioco regolamentato in Europa. Si terrà a Francoforte, presso l’Hilton Frankfurt Airport Hotel, ed è lieta di annunciare i primi speaker che interverranno all’evento:

Ewout Keuleers, General Counsel, Unibet

Dr. Birgit Bosch, Director of Group Compliance, Tipico

Maarten Haijer, Segretario Generale, European Gaming & Betting Association

Jochen Biewer, CEO, Chevron Consultants

Roger Cowin, Technical Compliance Specialist, VIXIO Regulatory Intelligence

Adam Parkinson, Payments Compliance Specialist, VIXIO Regulatory Intelligence

Rasmus Kjaergaard, CEO, Mindway AI

La Leaders in Compliance Conference coprirà un’ampia gamma di argomenti correlati alla conformità, tra cui licenze, KYC, AML, conformità al marketing, AI, ESG, ri-regolamentazione dei mercati (Italia e Finlandia) e molto altro.

Con oltre 40 sessioni, una cena ufficiale e spazio per più di 25 stand espositivi, la Leaders in Compliance Conference sarà il luogo ideale per incontrare di persona i leader del settore e i fornitori di servizi legati alla conformità nel gioco d’azzardo.

PressGiochi