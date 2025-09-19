Le ultime parole famose da SBC Summit

Nella settimana in cui a Lisbona è andata in scena SBC Summit, chiudiamo la nostra rassegna con qualche dichiarazione raccolta in qua e in là durante i tantissimi interventi al

Nella settimana in cui a Lisbona è andata in scena SBC Summit, chiudiamo la nostra rassegna con qualche dichiarazione raccolta in qua e in là durante i tantissimi interventi al SBC Summit. Un po’ per riflettere e un po’ per ridere…

Fabio A. Bufalini – CEO Stake Italia: “La piena trasparenza e la fiducia potranno tornare solo quando il Decreto Dignità sarà revocato: questo resta un problema per tutti”. Menomale che da noi c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire certe cose!

Gary Vaynerchuck – guru dei social media: “I vostri nipoti sposeranno robot dotati di intelligenza artificiale”. Chi farà la parte del prete?

Sempre Gary Vaynerchuck: “Negli ultimi cinque anni si è verificata la TikTokificazione dei social media”. Cioè??

Eoin Ryan di BVGroup: “Lo streaming è ormai un fattore di igiene”. Non osiamo pensare cosa ci si può pulire…

Antti Koivula – Hippos ATG: “Dobbiamo tenere conto della reazione negativa delle nonne finlandesi al gioco d’azzardo”. Che problema è? Già i finlandesi sono pochi, figuriamoci le nonne!

Arvids Rasa – Neo Group: “Le scommesse sportive come prodotto fanno schifo!” Ipse dixit.

Eric Olders – JVH Group: “L’assenza di pubblicità sul gioco d’azzardo sugli schermi televisivi dei politici potrebbe portare alla fine all’eliminazione del settore dall’agenda”. Arguto, non ci avevamo mai pensato.

Viktoriia Grygorenko, CEO di The Playa: “L’Intelligenza Artificiale tiene svegli gli umani pigri!”. Arguta pure lei, non ci avevamo mai pensato.

Pascal Chaffard, CFO e Strategy Officer di FDJ: “Il gioco d’azzardo deve trovare un modo migliore per rappresentarsi in modo olistico: ci si concentra troppo sullo sport e non abbastanza su settori verticali più soft come la lotteria e le scommesse”. Non fa una piega.

John Caldwell – i3Soft: “Il poker online è rotto”. Chiamate i netturbini!

Anton Rublievskyi – CEO di Growe: “In Africa, la sfida per i fornitori di tecnologia non è creare qualcosa per gli utenti iPhone, ma qualcosa per lo smartphone da 50 dollari.” Pronto? Chi parla?

Joanne Whittaker – CEO di BETFRED: “Basta leggere le email scritte dall’Intelligenza Artificiale per capire che l’intervento umano è ancora fondamentale”. Saggia.

Sebastián Salazar – fondatore di Estelar Bet: “Per noi la soluzione è stata quella di iniziare con piccole partnership, tra cui la sponsorizzazione di squadre femminili.” La comunità delle donne sentitamente ringrazia.

Josh Turk – Low6 (nel descrivere la versione free-to-play di un gioco): “Stiamo fornendo il prodotto analcolico ‘zero percento’”. Cin cin.

Randi Zuckerberg – ex marketing Facebook: “Non c’è bisogno di aspettare che qualcuno ti dica cosa fare. Se sei abbastanza sveglio e intraprendente, puoi inventare la prossima grande novità ed essere tu a gestirla”. Ti pare facile…

Rasmus Sojmark – CEO e fondatore di SBC: “Il mondo ha più che mai bisogno del potere positivo del calcio”. Sempre che esista ancora…

Yevhen Krazhan: “Usyk (pugile di fama mondiale) riflette gli stessi valori che viviamo in GR8 Tech”. Prenderà a pugni i clienti che non pagano?

Paolo Burns – Presidente Associazione canadese di gioco: “Negli Stati Uniti, tante persone parlano di vietare le cose piuttosto che di costruirle”. Tutto il mondo è paese.

PressGiochi