Le Super Series di 888 tornano con l’edizione Summer: al Main Event si può accedere con un centesimo

Mancano pochissimi giorni al ritorno del grande poker targato 888, un anticipo d’estate unico dedicato al divertimento. Da 14 maggio arrivano le Super Series Summer edition: dieci giorni di grandi tornei, migliaia di euro in palio e la possibilità di accedere al Main Event del del 24 maggio con un solo centesimo. In palio un montepremi garantito di 100 mila euro. Per accedere al Main Event, infatti, oltre all’accesso tradizionale via buy-in e le qualificazioni attraverso satelliti e tornei, 888 offre la possibilità di iscriversi al Freeroll, con buy-in di 1 centesimo, che ogni giorno alle 21:00, fino al 23 maggio, mette in palio 4 ingressi al grande evento.

Ventinove tornei in tutto per un calendario ricchissimo. Il primo “Shuffle up and deal” è fissato per giovedì 14 maggio alle 20.00 con il PKO Opening da 20 mila euro di montepremi. Ogni giorno c’è la possibilità di giocare fino a quattro eventi, di diverso livello: da non perdere il Sunday Big di domenica 17 maggio alle 20.30 con un montepremi da 30.000€. La chiusura, il 24 maggio a partire dalle 20.30, con il Main Event, mentre alle 21.00 c’è il Sunday High Roller, che mette in palio 12 mila euro.

PressGiochi