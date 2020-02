Le star dell’NBA e i Chicago Huntsmen si danno appuntamento alla Call of Duty League!

Un nuovo clamoroso evento vedrà protagonista la Call of Duty League e la squadra degli Huntsmen, prima in classifica e vincitrice della seconda tappa disputatasi a Londra.

Questo week-end, a Chicago, andrà in scena la terza tappa della Call of Duty League, con gli Huntsmen che faranno di tutto per mantenere l’attuale posizione che li vede in testa alla classifica iridata.

Poco prima dell’inizio del weekend di sfide, i giocatori degli Huntsmen Seth ‘Scump’ Abner, Matthew ‘FormaL’ Piper, Alec ‘Arcitys’ Sanderson e Hector ‘H3CZ’ Rodriguez dovranno però impegnarsi in un’attività assolutamente nuova per gli esports, un match di esibizione in cui se la dovranno vedere contro alcune tra le più celebri star della NBA!

Il 16 Febbraio, infatti, a Chicago verrà ospitato il 69° All Star Game della NBA, dove i 24 giocatori più votati del campionato di pallacanestro statunitense, si sfideranno in un match benefico allo United Center, casa dei Chicago Bulls.

La sfida tra gli Huntsmen e quelle della NBA, non verrà però trasmessa in streaming, quindi solo i presenti potranno godersi lo spettacolo.

-PressGiochi