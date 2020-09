Le slot di IGT hanno assegnato jackpot da più di un milione di dollari nel mese di agosto

International Game Technology PLC ha annunciato oggi che le sue slot Powerbucks® e Wheel of Fortune® , ad agosto, hanno assegnato due jackpot che cambiano la vita.

I giocatori di Lucky Slots hanno vinto il mese scorso i seguenti jackpot da un milione di dollari: il 29 agosto, un giocatore di slot Powerbucks ha vinto un jackpot di CA $1.255.071 giocando a Wheel of Fortune® Cash Link® Exotic Far East al South Beach Casino & Resort a Manitoba, Canada.

Il 30 agosto, un giocatore di slot Wheel of Fortune ha vinto un jackpot di $1.739.205 giocando al gioco Wheel of Fortune® Triple Diamond® presso ARIA Resort & Casino, a Las Vegas, Nevada.

Le slot Powerbucks hanno pagato 19 jackpot da 1 milione o più dollari dal loro debutto in Canada nel 2016. Le slot Wheel of Fortune hanno coniato oltre 1.000 milionari e assegnato oltre $3 miliardi in jackpot dal lancio nel 1995.

