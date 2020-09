Le scommesse sugli sport fantasy stanno diventando sempre più popolari in tutta Europa

Il Daily Fantasy Sports (DFS) è stato uno dei verticali di gioco d’azzardo in rapida crescita negli Stati Uniti negli ultimi anni. A guidare la carica sono i giganti del fantasy sport FanDuel e DraftKings, che insieme hanno accumulato oltre il 90% della quota di mercato per DFS. Come per molte altre cose, ciò che inizia negli Stati Uniti tende a farsi strada in Europa e le scommesse sui fantasy sport non fanno eccezione. Tuttavia, negli ultimi anni il DFS è cresciuto in modo eccezionalmente veloce, questo è in parte dovuto al fatto che gli Stati Uniti hanno legalizzato le scommesse sportive in diversi stati. Nel 2018, gli americani erano già abituati al DFS ed è stata una transizione naturale iniziare a scommettere su di essi. Non passò molto tempo prima che questa transizione catturasse l’attenzione delle società europee di iGaming, tra cui la società affiliata Leadstar Media.

Jacob Ljunggren, Product Director di Leadstar Media, afferma: “Non posso dire con certezza che quello che è successo negli Stati Uniti sia la ragione della crescita che vediamo in Europa. Ma da quello che abbiamo osservato c’è stato un crescente interesse per DFS da quando il PASPA è stato ribaltato. In molti dei mercati europei in cui operiamo, la domanda di DFS è più alta che mai, soprattutto in Svezia. Il nostro sito svedese Bettingstugan.se è attualmente in fase di revisione e una delle cose su cui ci stiamo concentrando sono le scommesse sugli sport di fantasia. I prodotti offerti da Scout Gaming sono davvero solidi e il numero di sport a cui puoi giocare sulla loro piattaforma è in costante aumento, dimostrando che sono davvero investiti in quello che molte persone credono sia il futuro di iGaming. Tuttavia, ci sono ancora alcune aree che possono essere migliorate prima di essere paragonabili a FanDuel e DraftKings. Il potenziale in questo segmento è enorme. I fantasport non sono solo scommesse, offrono una forma di intrattenimento a cui non siamo abituati. Penso che questa sia una delle più grandi realizzazioni che il nostro settore vedrà in futuro. Scommettere riguarda l’intrattenimento e l’industria dell’iGaming è in competizione per attirare l’attenzione della gente con altre fonti di intrattenimento come Netflix e i videogiochi. I fantasport sposano perfettamente scommesse e intrattenimento, poiché non stai giocando contro il bookmaker ma contro altri giocatori. Inoltre, i fantasy sport attirano un pubblico più ampio che normalmente non piazzerebbe scommesse”.

