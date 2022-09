Le nuove slot firmate Cristaltec sono arrivate!

Dante, Sexy Flying, Captain Morgan e Magic Illusion The Show sono le nuove quattro slot realizzate da Cristaltec, disponibili su CasinoMania, che faranno vivere ai giocatori 4 avventure fantastiche! La

La slot Dante farà scoprire i tre gironi della Divina Commedia, con la slot Sexy Flying si volerà in aereo, un tuffo negli abissi marini è assicurato con la slot Captain Morgan e si potrà assistere a tanti spettacoli di magia in compagnia della slot Magic Illusion The Show!

I giocatori potranno divertirsi ancora di più con le nuove slot grazie alla promo dedicata con Cashback progressivo fino a 500 euro, disponibile su CasinoMania dal 15 al 18 settembre 2022.

PressGiochi