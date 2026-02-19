Newsletter

19 Febbraio 2026 - 16:03

“Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi’: se ne parla il 24 febbraio a Montecitorio

19 Febbraio 2026

Si terrà martedì 24 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il convegno “Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi”, promosso dal gruppo parlamentare LCD – Liberali Cristiano Democratici. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto istituzionale sul futuro del comparto del gioco fisico, alla luce delle ipotesi di riforma e dei nuovi bandi che, secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, potrebbero mettere a rischio la continuità di migliaia di imprese italiane della raccolta terrestre a vantaggio di pochi grandi operatori globali già dominanti nell’online.

L’evento sarà introdotto dal presidente LCD, Andrea de Bertoldi, e vedrà la partecipazione di esponenti parlamentari di diversi schieramenti politici, insieme ai rappresentanti delle principali realtà del settore, per discutere i profili di legalità, tutela dei giocatori, salvaguardia dell’occupazione e garanzia delle entrate erariali.

Alla tavola rotonda parteciperanno i seguenti esponenti istituzionali:

  • Maurizio Gasparri – Senatore della Repubblica, Vice Presidente del Senato; Forza Italia
  • Giulio Centemero – Deputato alla Camera dei Deputati, membro della Commissione Finanze; Lega
  • Antonio D’Alessio – Deputato della Camera dei Deputati; Azione
  • Stefano Vaccari – Deputato, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati; PD
  • Francesco Emilio Borrelli – Deputato della Camera dei Deputati; AVS
  • Riccardo Pedrizzi – Già Presidente della Commissione Finanze nel Senato della Repubblica 2001-2006

Interverranno inoltre rappresentanti del mondo associativo e industriale del settore del gioco:

  • Francesco Gatti – Presidente del tavolo tecnico operatori SAPAR;
  • Geronimo Cardia – Presidente ACADI (Associazione Concessionari);
  • Marco Zega – Responsabile Relazioni Istituzionali di Codere Italia.

I relatori affronteranno i principali nodi della riforma: dalla governance dei bandi alle garanzie per l’occupazione, dalla tutela dei giocatori alla sostenibilità economica delle imprese di raccolta fisica su tutto il territorio nazionale.

 

CALENDARIO EVENTI

