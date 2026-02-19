“Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi’: se ne parla il 24 febbraio a Montecitorio

19 Febbraio 2026 - 16:03
Si terrà martedì 24 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, il convegno “Le nuove regole del gioco. Tra riordino e nuovi bandi”, promosso dal gruppo parlamentare LCD – Liberali Cristiano Democratici. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire un confronto istituzionale sul futuro del comparto del gioco fisico, alla luce delle ipotesi di riforma e dei nuovi bandi che, secondo quanto emerso nel dibattito pubblico, potrebbero mettere a rischio la continuità di migliaia di imprese italiane della raccolta terrestre a vantaggio di pochi grandi operatori globali già dominanti nell’online.
L’evento sarà introdotto dal presidente LCD, Andrea de Bertoldi, e vedrà la partecipazione di esponenti parlamentari di diversi schieramenti politici, insieme ai rappresentanti delle principali realtà del settore, per discutere i profili di legalità, tutela dei giocatori, salvaguardia dell’occupazione e garanzia delle entrate erariali.
Alla tavola rotonda parteciperanno i seguenti esponenti istituzionali:
Interverranno inoltre rappresentanti del mondo associativo e industriale del settore del gioco:
I relatori affronteranno i principali nodi della riforma: dalla governance dei bandi alle garanzie per l’occupazione, dalla tutela dei giocatori alla sostenibilità economica delle imprese di raccolta fisica su tutto il territorio nazionale.
PressGiochi