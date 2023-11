Le notti da paura continuano su StarCasinò: attiva la nuova partnership con il provider Red Tiger

Sei slot “da brividi” sono già online sulla piattaforma, altri sei titoli saranno disponibili dal 3 novembre. Per l’occasione arriva anche una special promo dedicata.

A poche ore dalla notte più spaventosa dell’anno, StarCasinò annuncia una novità da brividi: la partnership con il provider internazionale Red Tiger. Blood Suckers Megaways, Transylvania Night Of Blood, Lucky Halloween, Pirates Plenty, 10.001 Nights ed Esqueleto Mariachi sono solo i primi sei giochi della software house già disponibili sul casinò online di Betsson Group. Titoli che promettono experience di gioco adrenaliniche e avventure avvincenti in compagnia dei personaggi più spaventosi del catalogo di Red Tiger.

Ma le grandi novità non sono finite qui, perché da venerdì 3 novembre altri sei imperdibili slot machine di Red Tiger saranno aggiunte su StarCasinò: Gonzos Quest Megaways, Piggy Riches Megaways, Dragons Fire Megaways, Pirates Plenty Megaways, Dynamite Riches e Cinderellas Ball. Per festeggiare l’arrivo di questi dodici giochi sarà attiva anche una special promo, riservata esclusivamente ai nuovi utenti della piattaforma, che prevede un Bonus Cashback del 10% fino a 100€ sulle perdite nette accumulate sulle slot di Red Tiger. La software house maltese è famosa a livello internazionale per le sue meccaniche di gioco innovative come l’implementazione di Power Reels, Clusterbuster e Red Tiger Jackpot. Inoltre, un altro punto di forza del provider, che ha fatto dell’Italia una delle country d’elezione, è la sua capacità di essere trendsetter: intercettare dunque le migliori tendenze del mercato per progettare slot sempre più innovative.

“Accogliamo con felicità e orgoglio questo nuovo accordo con Red Tiger: si tratta di un importante provider internazionale che da diverso tempo ambivamo a inserire nella nostra piattaforma online per portare ulteriore valore aggiunto al nostro catalogo e ai nostri utenti. Non potevamo scegliere periodo migliore per questo annuncio, visti i loro numerosi titoli a tema Halloween e l’experience di gioco da brivido che assicurano. Ma le novità non sono finite qui, presto saranno inseriti molti altri titoli della software house: arriveremo a contare circa 180 slot a firma Red Tiger. Crediamo infatti di aver posto le basi per una collaborazione che renderà sempre più soddisfatti i nostri clienti, i protagonisti del nostro impegno e della nostra dedizione” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi