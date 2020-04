Le Megaways sono il futuro del gioco. Cosa sono e come funzionano?

Un’epoca è passata dall’esordio delle slot machine nelle sale da gioco: una sola linea, pochi simboli da allineare, suoni, luci e video ridotti all’osso, bonus e giochi collaterali ovviamente inesistenti. Un’epoca, dicevamo, molto lontana a cui ha fatto seguito un perenne miglioramento generale che negli anni – complice anche l’avvento di internet – è andato via via crescendo fino ad arrivare alle moderne slot machine online, ricche di feature, premi, linee e giochi collaterali.

Una evoluzione perenne che passa nel 2020 attraverso le Megaways Slot, l’ultimo prodotto di un settore che non smette di innovarsi ed evolversi. Di cosa si tratta? Una vera e propria novità del settore dell’online, ovverosia macchine di ultima generazione con un gameplay fortemente innovativo, tutte prodotte, per ora, dal provider australiano Big Time Gaming. La grande differenza tra una slot tradizionale e le attuali Megaways sta nel fatto che queste ultime garantiscono fino a centinaia di migliaia di combinazioni vincenti a singolo spin, per effetto del meccanismo di gioco che garantisce risultati dinamici. Nello specifico ogni spin prevede da 2 a 7 simboli diversi a riempimento dello schermo fatto di numerose caselle, ovvero circa trenta a slot. Le combinazioni sono vincenti quando, da sinistra a destra, compaiono tre o più simboli in ripetizione, al di là della loro posizione sui rulli. Le linee vincenti, così, sono altissime e molto vaste: un esempio è dato dalla celebre Megaways, Bonanza, che prevede a livello di combinazioni vincenti oltre 117mila soluzioni. Numero fuori portata, per una slot tradizionale.

Ma quali sono le caratteristiche delle Megaways Slot? Anzitutto, come dicevamo, l’elevato numero di combinazioni, ma anche i rulli a numero variabile, le tantissime funzioni speciali, dato che ogni slot Megaways comprende bonus speciali, giochi collaterali e funzioni uniche. E la versione mobile, con tutte le opzioni del caso: gioco in modalità “soldi finiti”, gioco automatico e tanto altro ancora.

Dal momento che si tratta di slot sempre più diffuse, la loro offerta va via via ampliandosi. Nell’ampio parco giochi presente anche la già citata Bonanza, dove i simboli vincenti sono oro e diamanti, e ad ogni spin sulla cima dello schermo appare un counter che mostra le linee vincenti sviluppate a singolo spin. Ma non solo: si trova “Who Wants to be a Millionare”, slot basata sul celebre format televisivo “Chi vuole essere milionario?”, dove, tra bonus e giochi collaterali, i numeri variabili di simboli presenti sui rulli generano decine di migliaia di combinazioni vincenti.

