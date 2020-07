Le lotterie in modalità recupero dopo il blocco del COVID-19

Come la crisi finanziaria globale del 2008 o gli attacchi terroristici dell’11 settembre, la pandemia di Coronavirus si è rivelata un evento sconvolgente. La portata delle sue conseguenze sarà probabilmente avvertita anche negli anni a venire. Ora, emergendo dal blocco, ci troviamo di fronte a molte incertezze. Fedele alla sua natura, la comunità della lotteria mondiale sta lavorando collettivamente per cercare chiarezza sulla scia della crisi. I Governi di tutto il mondo hanno adottato varie misure di emergenza per gestire la ricaduta. È ragionevole presumere che alcune di queste misure rimarranno in vigore a lungo termine, se non in modo permanente. Per la comunità della lotteria mondiale, la chiave del successo in futuro sarà la cooperazione globale continua. Oggi più che mai la condivisione di informazioni tra i membri è fondamentale.

La pandemia di COVID-19 ha accelerato la tendenza verso i giochi online che ha lentamente preso piede nel settore della lotteria negli ultimi 15 anni. Le lotterie che già disponevano di solide piattaforme di gioco online prima dello scoppio della pandemia sono state in grado di mitigare meglio gli effetti del blocco. Per le lotterie nei paesi in cui il gioco online è proibito dalla legge, si spera che, dati gli insegnamenti tratti nel corso del blocco, i regolatori saranno pronti a riesaminare le leggi che regolano il gioco online. Durante il blocco, i punti vendita al dettaglio (POS) sono stati completamente chiusi in alcuni paesi. Nelle giurisdizioni in cui i POS sono stati in grado di rimanere aperti, le entrate al dettaglio sono state influenzate da misure di distanziamento sociale, orari di apertura limitati e un calo del traffico pedonale. È preferibile un passaggio verso soluzioni digitali che includano e migliorino l’esperienza di vendita al dettaglio; tuttavia, le soluzioni online dovrebbero essere in grado di stand-alone in caso di blocco. Gli sport e gli sport virtuali potrebbero compensare parzialmente le perdite degli operatori delle scommesse sportive in caso di un nuovo blocco della pandemia. In quanto tali, dovrebbero essere seriamente considerati come valide alternative alle scommesse su eventi sportivi dal vivo. Tuttavia, gli eSport e gli sport virtuali non possono sostituire gli eventi sportivi dal vivo.

In modo incoraggiante, il questionario ha anche rivelato che le lotterie hanno cercato di sostenere i loro beneficiari nonostante l’austerità imposta dal blocco. In alcuni casi, le lotterie dei partecipanti hanno donato entrate per aiutare a combattere il Coronavirus e per proteggere i più vulnerabili durante la crisi. Il personale della lotteria ha anche fornito preziosi servizi di sensibilizzazione della comunità, come nel caso dei dipendenti di DFG che hanno donato oltre 1.400 giorni di ferie, l’equivalente di 300.000 euro, a sostegno del personale medico e delle persone bisognose colpite dalla crisi. Allo stesso modo, l’Hong Kong Jockey Club (HKJC) ha istituito un fondo di emergenza da 100 milioni di HKD durante la pandemia di COVID-19 e ha donato 100.000 carte dati mobili su Internet a studenti svantaggiati che potrebbero non avere accesso a Internet da casa. La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) ha inoltre stanziato 100 milioni di MAD a un fondo speciale istituito per sostenere i costi di potenziamento dei dispositivi medici e per aiutare a sostenere l’economia nazionale nell’impatto della crisi. E nel Regno Unito, la Lotteria Nazionale ha indirizzato circa 600 milioni di sterline verso enti di beneficenza e organizzazioni per aiutare a mitigare l’alleviamento dell’impatto della pandemia. Tutte le lotterie in questione hanno seguito rigide misure per proteggere sia i loro giocatori che il loro staff. In molti casi, i punti vendita al dettaglio (POS) sono stati chiusi. I centri per la richiesta dei premi sono stati chiusi completamente o sono rimasti aperti con accesso limitato. Il personale della lotteria ha lavorato da casa, ove possibile. L’home office ha contribuito a mitigare l’interruzione dei servizi e garantire la continuità aziendale.

Le persone che hanno partecipato al questionario sono: Rebecca Hargrove, President and CEO Tennessee Education Lottery Corporation, USA; Stéphane Pallez, President and CEO of la Française des Jeux (FDJ), Francia; Nigel Railton, CEO of Camelot Lotteries Limited, Regno Unito; Gordon Medenica, Director of the Maryland Lottery and Gaming Control Agency, USA; Jesús Huerta, President and CEO of Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Spagna.

