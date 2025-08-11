Le incertezze del giudice amministrativo in merito ai PVR

Il tema dei Punti Vendita Ricariche focalizza ancora l’attenzione all’indomani delle pronunce con le quali il Tar del Lazio ha respinto le impugnazioni proposte da alcuni operatori avverso la Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41 (Tar Lazio, Sezione Seconda, sentenze n. 10273 del 28.05.2025, n. 10517 e n. 10524 del 30.05.2025).

L’occasione è allettante per evidenziare le differenti letture date dalla medesima Sezione del giudice amministrativo – in diversa composizione collegiale e a distanza di soli due mesi – al ruolo e alla natura delle reti costituite dai PVR.

Infatti, – scrivono gli avv.ti Chiara Sambaldi e Andrea Strata su PressGiochi MAG di luglio-agosto – la Seconda Sezione del Tar, con la sentenza n. 6275 del 27.03.2025 (sulla quale ci siamo soffermati nel precedente numero di questo magazine relativamente all’obbligo di iscrizione all’Albo istituito dal Dlgs n. 41/2024) ha definito i PVR la “rete fisica di prossimità del concessionario attraverso la quale ottiene una quota non trascurabile di ricariche e, quindi, di future giocate e di conseguenti ricavi”.

Con le recenti pronunce, invece, è stata sottolineata l’errata assimilazione tra i PVR e i punti fisici di raccolta delle scommesse laddove la difesa degli operatori, nel censurare le previsioni della normativa di gara, ha fatto riferimento ad un indebolimento della “propria rete fisica di PVR”.

Insomma, la Seconda Sezione del Tar ha voluto stigmatizzare l’erroneo riferimento ai PVR come rete fisica del concessionario.

Se qualche dubbio sulla corretta definizione normativa dei PVR poteva sorgere prima del Dlgs n. 41/2024, l’approvazione di questo primo decreto di riordino del settore, in attuazione della Delega fiscale, ha tacitato ogni incertezza giacché viene espressamente definito il “punto vendita ricariche” così come segue: “il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nell’assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del concessionario” (art. 2 “Definizioni”, comma 1, lettera r).

In particolare, il Tar del Lazio, con le recenti pronunce, ha ritenuto che configurare la rete dei PVR come “indispensabile” per il concessionario si ponga in conflitto con la natura stessa della tipologia di raccolta di gioco “on line” (o “da remoto”). Questa conclusione denota, tuttavia, una lettura errata della natura e dell’attività dei PVR le cui reti, come noto agli addetti ai lavori, sono state avviate ed implementate da alcuni (anche se non da tutti) i concessionari per la raccolta del gioco a distanza, che hanno deciso di investire in questa forma di promozione dell’attività, nel perimetro lecito dell’attività in concessione.

Ma ciò che a nostro avviso merita qui una riflessione è il mancato corretto inquadramento dei PVR, la cui funzione viene circoscritta dal Tar a quella di “ricarica” dei conti di gioco degli utenti. Così facendo, viene svilita la funzione primaria e originaria dei PVR ovvero quella di promozione del gioco a distanza del concessionario tramite, in primis, il servizio di apertura dei conti di gioco in favore degli utenti (giacché prima che “ricaricati” i conti vengono “attivati”).

Detta funzione ha assunto un’importanza crescente a seguito del divieto totale di pubblicità introdotto dal Decreto Dignità del 2018 che ha sostanzialmente privato (anche) i concessionari operanti nel gioco online dell’unico strumento a disposizione per comunicare e promuovere la propria attività.

Ne deriva che il Tar del Lazio ha omesso di focalizzare il ruolo e l’incidenza delle reti di PVR, ignorandone la corretta qualificazione come esercizi della rete fisica di gioco, essendo evidente che si tratti di una “rete fisica” destinata non alla raccolta dei giochi e delle scommesse, bensì alla promozione dell’attività del concessionario attraverso l’erogazione dei servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online.

La consapevolezza dell’esistenza di fenomeni illeciti e degenerativi, alcuni dei quali accertati in seguito ad indagini giudiziarie non può, a nostro avviso, condizionare i parametri del giudizio amministrativo e svilire l’attività dei concessionari che operano con reti di PVR: quasi a considerarla “figlia di un dio minore” rispetto a quella dei concessionari cosiddetti della raccolta online “pura”.

Come già evidenziato nelle pagine di questo magazine (in “PVR: la responsabilità di colmare un vuoto normativo con regole chiare”, n. 48/2025), l’attività dei Punti Vendita Ricarica non si è sviluppata per prassi, ma sulla base di una regolamentazione di dettaglio contenuta in decreti ministeriali successivamente abrogati e non sostituiti da una normativa organica che avrebbe colmato quell’incertezza da cui originano notoriamente le degenerazioni.

Ma volgendo lo sguardo in avanti e verso un auspicato quadro regolamentare ed operativo chiaro e definito, va richiamato il passaggio delle pronunce ove il Tar del Lazio (se ce ne fosse stato bisogno), ci ricorda che il potere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di regolamentare l’attività dei PVR si fonda sul suo ruolo di soggetto concedente, come tale abilitato a disciplinare le regole che governeranno la futura concessione. Potere di regolamentazione implicitamente rafforzato trattandosi di servizi e attività riservate allo Stato e “consentite” con il rilascio di apposito titolo concessorio.

Ecco, quindi, lo spunto per la più scontata conclusione di queste brevi considerazioni: è lo Stato Centrale il dominus del gioco pubblico e le recenti istanze di una parte del mondo politico e sociale finalizzate a sottrarre alle società concessionarie l’attività di raccolta del gioco, per riportarla “sotto il controllo dello Stato” (come se già non lo fosse) tradiscono, oltre ad una visione irrealistica e demagogica, una totale ignoranza ed inconsapevolezza delle caratteristiche di un sistema complesso che, ahimè, necessita di proficuo studio ed approfondimento.

PressGiochi