Le coppe europee su StarCasinò Bet, un olimpico giallorosso farà da cornice a Roma-Bayer Leverkusen: la rete del capitano Lorenzo Pellegrini è quotata 4,65

Dopo le semifinali di Champions League, iniziano oggi anche quelle di Europa League e Conference League con ben tre italiane impegnate nelle due competizioni. La Roma e la Juventus cercheranno di regalare agli italiani una finale tutta azzurra in EL, mentre la Fiorentina farà il possibile per conquistare il sogno della Conference. Si prospettano 90 minuti di fuoco, con alcuni dei più importanti club europei impegnati in campo. StarCasinò Bet accompagnerà gli appassionati durante tutto il cammino verso le due finali grazie alle quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio dell’andata delle semifinali di Europa League: allo stadio Olimpico la Roma ospita i tedeschi del Bayer Leverkusen per il primo atto della sfida ad eliminazione diretta. Nei quattro precedenti tra i due club in competizioni europee si contano una vittoria a testa e due pareggi: entrambe le squadre hanno trovato almeno una marcatura in tutte le partite e in totale sono stati segnati ben 19 gol, con una media di 4,75 reti a gara. Per i giallorossi si tratta della terza apparizione consecutiva in una semifinale UEFA, dopo la sfida con il Manchester United nell’Europa League 2020/21 e quella dello scorso anno in Conference contro il Leicester City. Il successo della Roma è dato a 2,25, quello del Bayer Leverkusen a 3,40 mentre il pareggio è fissato a 3,20. Alla stessa ora allo Stadium di Torino la Juventus ospita il Siviglia nella gara di andata della semifinale. Quattro i precedenti tra le due formazioni, tutti in Champions League tra il 2015 e il 2017: i bianconeri hanno trovato il successo in due occasioni e, inoltre, risultano imbattuti nelle gare giocate tra le mura amiche grazie a una vittoria e un pareggio. Gli uomini di Allegri saranno impegnati con la squadra che ha alzato più volte il trofeo in assoluto: gli andalusi hanno conquistato la vittoria in tutte e sei le apparizioni nella finale della competizione e nessun club europeo è riuscito a fare meglio. La Juventus è data a 1,77, il Siviglia a 5,10 mentre il pareggio è quotato 3,50.

L’andata delle semifinali di Conference League vede impegnata la Fiorentina alle ore 21:00 in casa contro il Basilea. I Viola arrivano alla partita con due primati molto importanti: con ben 32 reti sono il miglior attacco della competizione e, inoltre, sono guidati dai due centravanti più prolifici del torneo (Luka Jovic e Arthur Cabral con sei reti a testa). Nonostante una sola vittoria nelle ultime sette gare giocate, la squadra di Vincenzo Italiano è nettamente favorita per il successo: la Fiorentina è quotata 1,36, il Basilea 8,00 mentre il pareggio è fissato a 5,20.

Giovedì 11 maggio:

Le quote di Europa League nel dettaglio:

1,77 JUVENTUS, 3,50 pareggio, 5,10 SIVIGLIA

2,25 ROMA, 3,20 pareggio, 3,40 BAYER LEVERKUSEN

Le quote di Conference League nel dettaglio:

1,36 FIORENTINA, 5,20 pareggio, 8,00 BASILEA 1893

1,57 WEST HAM UNITED, 4,10 pareggio, 5,80 AZ ALKMAAR

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

