Le coppe europee su Starcasinò Bet, Roma a caccia di 3 punti per restare in testa alla classifica: il capitano Lorenzo Pellegrini primo marcatore contro il Servette è quotato 6,80

Concluse le gare di Champions League, vanno in scena questa sera le sfide della seconda giornata della fase a gironi di Europa League e di Conference League. Il primo turno si è chiuso con molte soddisfazioni per i club italiani, con le vittorie di Roma e Atalanta e il pareggio esterno della Fiorentina. Si attende un’altra serata ricca di spettacolo, grazie anche alle quote di StarCasinò Bet dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Alle ore 18:45 il fischio d’inizio delle prime partite di Europa League: l’Atalanta di Gasperini vola in Portogallo per sfidare lo Sporting Lisbona. Le due squadre non si incontrano in competizioni europee dall’edizione del 1987/88 della Coppa delle Coppe, una gara conclusa con un 1-1 che ha permesso ai bergamaschi di passare il turno. La Dea è riuscita a mantenere la porta inviolata per tutti i 90 minuti della prima partita nel torneo e non ottiene due clean sheet di fila dalla fase a gironi della Champions League dalla stagione 2019/20. L’Atalanta è quotata 3,10, lo Sporting Lisbona a 2,23 mentre il pareggio è fissato a 3,50. Alle 21:00 la Roma ospita all’Olimpico gli svizzeri del Servette per la prima sfida in assoluto tra le due formazioni. I giallorossi hanno vinto la gara di esordio in questa Europa League contro lo Sheriff Tiraspol e in una sola occasione hanno ottenuto il successo nelle prime due partite della fase a gironi di una competizione europea: dalla Conference League 2021/22, edizione poi vinta dagli uomini di Mourinho. Il successo della Roma è dato a 1,29, quello del Servette a 9,75 mentre il pareggio è fissato a 5,60.

Alla stessa ora in campo anche l’unica italiana in Conference League: la Fiorentina ospita allo stadio Artemio Franchi il Ferencvaros. Gli ungheresi sono l’unica squadra del girone ad aver centrato la vittoria nella prima giornata, battendo il Cukaricki prossimo avversario dei Viola. Gli uomini di Vincenzo Italiano arrivano al match dopo il successo in Serie A contro il Cagliari per 3-0 ma finora in stagione non sono ancora riusciti a vincere due partite consecutive. La Fiorentina è favorita, con la quotata fissata a 1,44, mentre il Ferencvaros è dato a 6,40 e il pareggio a 4,75.

Giovedì 5 ottobre:

Le quote di Europa League nel dettaglio:

1,98 AEK ATENE, 3,80 pareggio, 3,40 AJAX

3,30 ARIS LIMASSOL, 3,65 pareggio, 2,07 GLASGOW RANGERS

5,60 BACKA TOPOLA, 4,25 pareggio, 1,55 OLIMPIAKOS

2,60 FRIBURGO, 3,45 pareggio, 2,60 WEST HAM UNITED

2,90 MARSIGLIA, 3,75 pareggio, 2,23 BRIGHTON

1,78 REAL BETIS, 3,85 pareggio, 4,20 SPARTA PRAGA

2,32 RKS RAKOW CZESTOCHOWA, 3,25 pareggio, 3,15 SK STURM GRAZ

2,23 SPORTING LISBONA, 3,50 pareggio, 3,10 ATALANTA

2,55 HACKEN, 3,50 pareggio, 2,65 QARABAG FK

1,24 LIVERPOOL, 6,40 pareggio, 10,00 UNION SAINT GILLOISE

2,38 MACCABI HAIFA FC, 3,40 pareggio, 2,90 PANATHINAIKOS

5,90 MOLDE, 4,60 pareggio, 1,48 BAYER LEVERKUSEN

1,29 ROMA, 5,60 pareggio, 9,75 SERVETTE FC

1,38 SLAVIA PRAGA, 4,75 pareggio, 7,75 SHERIFF TIRASPOL

1,77 TOLOSA FC, 3,80 pareggio, 4,35 LASK

2,33 VILLAREAL, 3,55 pareggio, 2,85 RENNES

Le quote di Conference League nel dettaglio:

3,25 ASTANA, 3,60 pareggio, 2,10 VIKTORIA PLZEN

1,40 BESIKTAS, 4,95 pareggio, 6,90 LUGANO

2,45 BODO GLIMT, 3,70 pareggio, 2,60 CLUB BRUGES

2,75 BREIDABLIK KOPAVOGUR, 3,65 pareggio, 2,37 FC ZORYA LUHANSK

4,70 FC BALLKANI, 4,00 pareggio, 1,68 DINAMO ZAGABRIA

1,90 GENT, 3,75 pareggio, 3,80 MACCABI TEL AVIV FC

6,40 KI KLAKSVIK, 4,65 pareggio, 1,45 LILLE

2,33 NK OLIMPIA LUBIANA, 3,50 pareggio, 2,90 SLOVAN BRATISLAVA

1,90 ABERDEEN, 3,65 pareggio, 3,90 HJK HELSINKI

1,10 ASTON VILLA, 9,50 pareggio, 23,00 HSK ZRINJSKI MOSTAR

1,54 AZ ALKMAAR, 4,40 pareggio, 5,50 LEGIA VARSAVIA

5,40 CUKARICKI, 4,40 pareggio, 1,55 GENK

1,44 FIORENTINA, 4,75 pareggio, 6,40 FERENCVAROS

1,72 NORDSJAELLAND, 4,00 pareggio, 4,35 LUDGORETS

2,70 PAOK SALONICCO, 3,35 pareggio, 2,55 EINTRACHT FRANCOFORTE

5,80 SPARTAK TRNAVA, 4,60 pareggio, 1,50 FENERBAHCE

