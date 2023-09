Le coppe europee su Starcasinò Bet, la Roma vola a Tiraspol per sfidare lo Sheriff: Romelu Lukaku primo marcatore è quotato a 4,95

Il grande calcio europeo continua questa settimana con le sfide inaugurali dell’Europa League e della Conference League. Nella scorsa stagione la Roma di Mourinho è arrivata alla finale di Europa League ed è stata battuta solo ai rigori dal Siviglia, mentre in Conference League la Fiorentina si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo, ma si è dovuta arrendere al West Ham nei minuti conclusivi della gara. Entrambi i club italiani proveranno a replicare il percorso fatto lo scorso anno e, insieme a loro, ci sarà anche l’Atalanta, che ritorna nelle coppe europee dopo un anno di assenza. StarCasinò Bet accompagnerà gli appassionati durante tutto il cammino delle italiane grazie alle quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Alle ore 18:45 inizia ufficialmente l’Europa League per le nostre squadre: il primo impegno nella competizione vede la Roma in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol. Per i moldavi si tratta della sesta partecipazione al torneo e nelle precedenti cinque non sono mai riusciti a superare la fase a gironi. Discorso opposto per i giallorossi, che nelle ultime cinque apparizioni sono sempre riusciti a passare questo turno. Inoltre, nelle ultime 12 partite gli uomini di Mourinho hanno subito solo sette reti e mai più di una a partita. La vittoria della Roma è data a 1,47, quella dello Sheriff Tiraspol a 7,25 mentre il pareggio è fissato a 4,15. Poco dopo, alle 21:00, l’Atalanta ospita al Gewiss Stadium i polacchi del Rakow Czestochowa. La Dea è alla seconda comparizione in questa fase dell’Europa League dopo l’edizione 2017/18: in quell’occasione ha vinto il girone da imbattuta grazie a quattro vittorie e due pareggi. I bergamaschi sono nettamente favoriti per il successo, con la quota fissata a 1,32, mentre il Rakow Czestochowa è dato a 8,75 e il pareggio a 5,40.

Alle ore 18:45 il fischio d’inizio anche delle prime partite di Conference League: dopo essere arrivata in finale nella scorsa edizione, la Fiorentina scende in campo nella sua partita inaugurale contro il Genk. In questa stagione la Viola non è ancora riuscita a incasellare due vittorie consecutive tra campionato e coppa. Ben quattro degli undici gol segnati dalla formazione toscana in tutte le competizioni sono arrivati dai piedi di Nico Gonzalez: Vincenzo Italiano punterà sull’ottimo stato di forma del suo esterno argentino. La vittoria della Fiorentina data a 2,22, quella del Genk a 3,05 e il pareggio a 3,60.

Queste e tante altre informazioni sono disponibili su StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che permette ai propri utenti di non perdere nemmeno un minuto del proprio sport preferito.

