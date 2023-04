Le coppe europee su StarCasinò Bet, la Roma vola a Rotterdam per sfidare il Feyenoord

Dopo l’emozionante ritorno della Champions League, lo spettacolo delle coppe europee continua stasera con l’andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League. Ben tre italiane ancora in gara nelle due competizioni: Roma, Juventus e Fiorentina scenderanno in campo per cercare di portare a casa un risultato utile per proseguire il percorso nei tornei. Non sarà facile, vista la caratura degli avversari. StarCasinò Bet accompagnerà gli utenti durante tutto il percorso nella fase ad eliminazione diretta, grazie alle quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

L’andata dei quarti di Europa League inizia per le italiane alle 18:45 con la Roma impegnata nella sfida in trasferta con il Feyenoord, in un remake della finale di Conference League della scorsa stagione. In generale, i giallorossi non hanno mai perso contro la formazione di Rotterdam in tutti i tre precedenti in competizioni ufficiali UEFA. Il Feyenoord, però, è la squadra che ha segnato più reti in questa edizione dell’Europa League, siglando ben 21 marcature in otto partite. La vittoria della Roma è quotata a 3,25, quella del Feyenoord a 2,35 mentre il pareggio è fissato a 3,10. Alle ore 21:00 la Juventus ospita allo Stadium lo Sporting Lisbona per il terzo incontro ufficiale in competizioni europee tra le due formazioni. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2017/18, quando i bianconeri si sono imposti 2-1 in casa e hanno pareggiato 1-1 in Portogallo. I lusitani, inoltre, non sono riusciti a trovare il successo in nessuna delle 15 trasferte italiane della loro storia: contano quattro pareggi e ben undici sconfitte nelle partite giocate nel Bel Paese. La Juventus è favorita per la vittoria, con la quota fissata a 1,80, mentre lo Sporting Lisbona è dato a 5,10 e il pareggio a 3,35.

L’andata dei quarti di Conference League vede impegnata la Fiorentina in trasferta contro il Lech Poznan: alle ore 21:00 il calcio d’inizio della sfida in Polonia. I viola arrivano alla gara con un ottimo stato di forma: nelle ultime dieci partite giocate in tutte le competizioni hanno raccolto ben nove vittorie e un pareggio (contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato). Inoltre, la squadra di Vincenzo Italiano può contare sull’attuale capocannoniere del torneo: grazie alle sue sei reti, Luka Jovic è in testa alla classifica marcatori della Conference (seguito, tra gli altri, dal compagno di spogliatoio Arthur Cabral). Il successo della Fiorentina è dato a 1,75, quello del Lech Poznan a 4,95 mentre il pareggio è fissato a 3,65.

Queste e tante altre informazioni sono disponibili su StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che permette ai propri utenti di non perdere nemmeno un minuto del proprio sport preferito.

Giovedì 13 aprile:

Le quote di Europa League nel dettaglio:

2,35 FEYENOORD, 3,10 pareggio, 3,25 ROMA

1,48 BAYER LEVERKUSEN, 4,50 pareggio, 6,60 UNION SAINT GILLOISE

1,80 JUVENTUS, 3,35 pareggio, 5,10 SPORTING LISBONA

1,36 MANCHESTER UNITED, 5,00 pareggio, 8,50 SIVIGLIA

Le quote di Conference League nel dettaglio:

3,25 GENT, 3,25 pareggio, 2,32 WEST HAM UNITED

2,65 ANDERLECHT, 3,25 pareggio, 2,75 AZ ALKMAAR

3,75 BASILEA 1893, 3,25 pareggio, 2,12 NIZZA

4,95 LECH POZNAN, 3,65 pareggio, 1,75 FIORENTINA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi