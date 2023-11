Le coppe europee su Starcasinò Bet, la Roma vola a Praga per mantenere la prima posizione in classifica: la vittoria dei giallorossi con margine di un gol è quotata 4,10

La combo “1+Over 3,5” in Atalanta-Sturm Graz è data a 2,35, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Cukaricki-Fiorentina paga 2,38

Conclusa la quarta giornata di Champions League con ottimi verdetti per i club italiani, vanno in scena, questa sera, le sfide di ritorno della fase a gironi di Europa League e Conference League. Al giro di boa, tutte le tre squadre italiane impegnate nelle due competizioni si trovano in testa alla classifica: la Roma è a punteggio pieno grazie alle vittorie in tutte e tre le partite di andata, l’Atalanta ha pareggiato l’ultima gara in trasferta contro lo Sturm Graz, dopo due successi consecutivi e la Fiorentina condivide la prima posizione con Ferencvaros e Genk in virtù del +3 dell’ultimo match. Per i viola risulta quindi fondamentale l’incontro di stasera contro il fanalino di coda Cukaricki, una gara che precede gli scontri diretti contro le altre due avversarie. La cosa certa è che lo spettacolo del calcio europeo non mancherà e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Europa League

Girone D

Atalanta-Sturm Graz: l’unico precedente tra le due formazioni è il 2-2 della gara di andata, firmato dalla doppietta di Luis Muriel. Un pareggio anche nella sfida di questa sera è quotato a 6,10, mentre il gol del colombiano è dato a 2,18.

Sporting Lisbona-Rakow Czestochowa: nella loro storia, i portoghesi hanno vinto, senza subire gol, entrambe le partite casalinghe giocate contro squadre polacche nelle principali competizioni europee. Riusciranno a mantenere la porta inviolata anche in questa occasione? La combo “1+Gol” è fissata a 2,75 su StarCasinò Bet.

Girone G

Slavia Praga-Roma: Romelu Lukaku trascinatore dei giallorossi in campionato e coppa. Nelle sue 12 presenze stagionali in tutte le competizioni è riuscito a segnare ben 9 gol. Lui “Primo Marcatore” nella sfida contro la squadra ceca è quotato 6,30.

Servette FC-Sheriff Tiraspol: la sfida di andata giocata in Transnistria si è chiusa con un pareggio per 1-1. Lo stesso risultato allo Stade de Genève è dato a 5,70.

Conference League

Girone F

Cukaricki-Fiorentina: dopo il 6-0 della sfida di andata, in campionato la Viola ha incassato due sconfitte consecutive per 1-0 contro Lazio e Juventus. Riuscirà la squadra di Vincenzo Italiano a rimettersi in carreggiata? La combo “2+Over 3,5” è quotata a 1,90 su StarCasinò Bet

Ferencvaros-Genk: la partita di andata si è chiusa con un pareggio 0-0 che ha consentito alla Fiorentina di agganciare la vetta della classifica. Lo stesso risultato nel match di stasera è dato a 13,00.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

