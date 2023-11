Le coppe europee su Starcasinò Bet, la Roma sfida il Servette con l’obiettivo qualificazione: la vittoria giallorossa con margine di due gol è quotata 5,20

La combo “1+Gol” in Atalanta-Sporting Lisbona è data a 3,80, mentre l’Over 4,5 in Fiorentina-Genk paga 4,40

Archiviati i risultati del turno di Champions League, va in scena questa sera la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League. Tra le italiane impegnate nelle due competizioni, solo l’Atalanta è già certa del passaggio del turno ma dovrà vincere lo scontro diretto contro lo Sporting Lisbona per assicurarsi anche il primo posto in classifica. La Roma, dopo la sconfitta contro lo Slavia Praga, affronta il Servette per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. La Fiorentina, invece, occupa la posizione più alta del girone, ma le serve una vittoria contro il Genk per garantirsi un posto nel turno successivo. Lo spettacolo del calcio europeo non si farà attendere e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Europa League

Girone D

Atalanta-Sporting Lisbona: entrambi i precedenti a Bergamo si sono chiusi con una vittoria casalinga per 2-0. Lo stesso risultato nella sfida di questa sera è quotato a 8,25.

Sturm Graz-Rakow Czestochowa: la gara di andata è terminata con un 1-0 esterno degli austriaci. La combo “1+No Gol” nella partita di ritorno è data a 1,67 su StarCasinò Bet.

Girone G

Servette FC-Roma: Romelu Lukaku ha segnato ben 18 reti nelle sue ultime 15 apparizioni in Europa League, l’unica gara in cui non è riuscito a trovare la via del gol è stata quella contro lo Slavia Praga nell’ultimo turno. Lui “Primo Marcatore” contro il Servette paga 4,90.

Sheriff Tiraspol-Slavia Praga: i precedenti tra queste due squadre segnano due pareggi e una vittoria ceca. Riusciranno i moldavi a pareggiare i conti? L’1 è quotato 4,85 su StarCasinò Bet.

Conference League

Girone F

Fiorentina-Genk: pareggio adrenalinico per 2-2 nella sfida di andata tra queste due squadre. Lo stesso risultato nella partita del Franchi è dato a 14,00.

Cukaricki-Ferencvaros: gli ungheresi affronteranno il peggior attacco e la peggior difesa di questa edizione della Conference League. Sarà goleada? L’Over 4,5 è bancato a 4,20 su StarCasinò Bet.

Queste e tante altre informazioni sono disponibili su StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che permette ai propri utenti di non perdere nemmeno un minuto del proprio sport preferito.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi