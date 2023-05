Le coppe europee su StarCasinò Bet, la Roma in trasferta in Germania per difendere il vantaggio contro il Bayer Leverkusen: rete inviolata ospite paga 3,60

Definite le due squadre che si affronteranno nella finale di Champions League, vanno in scena stasera sfide di ritorno delle semifinali di Europa League e Conference League, con tre italiane impegnate nella conquista del pass per l’atto conclusivo. In EL la Roma è l’unica squadra in vantaggio nella doppia sfida grazie al successo della partita di andata. La Juventus, infatti, ha pareggiato una settimana fa contro il Siviglia e ora è obbligata a vincere per ottenere l’accesso alla finale di Budapest. In Conference League la Fiorentina ha perso per 2-1 l’andata contro il Basilea e, quindi, dovrà battere gli svizzeri con due gol di scarto per poter partecipare alla finale dell’Eden Arena di Praga. StarCasinò Bet accompagnerà gli appassionati anche in occasione dell’ultimo turno prima delle due finali, grazie alle quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio del ritorno delle semifinali di Europa League: la Roma vola in Germania per difendere l’1-0 dell’andata contro il Bayer Leverkusen. Nelle ultime 15 trasferte in competizioni europee contro squadre tedesche, i giallorossi hanno trovato la vittoria solo in due occasioni e l’ultima risale al dicembre 2000 contro l’Amburgo. In caso di successo, i capitolini potrebbero raggiungere la seconda finale consecutiva in tornei continentali con José Mourinho in panchina. La vittoria della Roma è data a 3,85, quella del Bayer Leverkusen a 2,07 mentre il pareggio è fissato a 3,25. Alla stessa ora la Juventus si giocherà il passaggio del turno al Ramon Sanchez Pizjuan contro il Siviglia. Nelle ultime 17 trasferte in terra spagnola nella fase ad eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee, i bianconeri hanno trovato il successo solo in due occasioni e hanno mantenuto la porta inviolata solamente nello 0-0 contro il Barcellona della stagione 2016/17. A quella edizione risale anche l’ultima partecipazione della Vecchia Signora alla finale di un torneo UEFA: Massimiliano Allegri potrebbe diventare il quinto allenatore a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League dopo Diego Simeone, Rafa Benitez, Jurgen Klopp e José Mourinho. La vittoria della Juventus è quotata a 3,15, quella del Siviglia a 2,38 mentre il pareggio è fissato a 3,20.

Alle 21:00 anche il ritorno delle semifinali di Conference League: la Fiorentina dovrà ribaltare l’1-2 maturato una settimana fa al Franchi contro il Basilea. Gli svizzeri arrivano alla gara dopo la pesante sconfitta subita in campionato contro il San Gallo: si tratta della peggiore disfatta del club da settembre 2018. Con la rete siglata nella gara di andata, Arthur Cabral ha segnato il suo sesto gol nella fase a eliminazione diretta di questa edizione, eguagliando il record della competizione stabilito la scorsa stagione da Cyriel Dessers con la maglia del Feyenoord e Yira Sor con quella dello Slavia Praga. La vittoria della Fiorentina è data a 1,60, quella del Basilea a 5,40 mentre il pareggio è fissato a 4,20.

Giovedì 18 maggio:

Le quote di Europa League nel dettaglio:

2,07 BAYER LEVERKUSEN, 3,25 pareggio, 3,85 ROMA

2,38 SIVIGLIA, 3,20 pareggio, 3,15 JUVENTUS

Le quote di Conference League nel dettaglio:

2,65 AZ ALKMAAR, 3,35 pareggio, 2,70 WEST HAM UNITED

5,40 BASILEA 1893, 4,20 pareggio, 1,60 FIORENTINA

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

