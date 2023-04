Le coppe europee su StarCasinò Bet, la Juventus in trasferta a Lisbona per difendere il gol vantaggio: rete inviolata ospite è quotata a 3,15

Definite le quattro semifinaliste di Champions League, oggi vanno in scena le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League e di Conference League. Delle tre italiane impegnate nelle due competizioni, Juventus e Fiorentina si trovano in vantaggio nella doppia sfida grazie alla vittoria di sette giorni fa, mentre la Roma, sconfitta a Rotterdam dal Feyenoord per 1-0, è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata. StarCasinò Bet accompagnerà gli appassionati durante tutto il cammino verso le due finali grazie alle quote dedicate all’Europa League e alla Conference League.

Alle ore 21:00 il fischio d’inizio del ritorno dei quarti di Europa League: allo stadio Olimpico la Roma ospita gli olandesi del Feyenoord per il secondo atto della sfida ad eliminazione diretta. I giallorossi sono in svantaggio per 1-0 e dovranno sfruttare il calore delle mura amiche per ottenere il passaggio del turno. In caso di successo, la Roma staccherebbe il pass per la settima semifinale della sua storia in competizioni UEFA e la terza di fila nelle ultime tre stagioni, dopo quella contro il Manchester United in Europa League nel 2020/21 e quella contro il Leicester City in Conference League nella scorsa stagione. La vittoria della Roma è data a 1,78, quella del Feyenoord a 4,80 mentre il pareggio è fissato a 3,55. Alla stessa ora in campo anche Sporting Lisbona e Juventus, con i bianconeri in vantaggio per 1-0. I giochi sono aperti e non bisogna sottovalutare l’avversario: la Vecchia Signora ha perso entrambe le ultime due trasferte giocate in Portogallo in competizioni europee, tutte e due in Champions League contro il Porto nel 2020/21 e contro il Benfica in questa stagione. I bianconeri potrebbero raggiungere una semifinale di Europa League per la prima volta dal 2013/14, quando giocarono contro il Benfica. La vittoria della Juventus è data a 3,45, quella dello Sporting Lisbona a 2,23 mentre il pareggio a 3,20.

Nel ritorno dei quarti di Conference League, la Fiorentina gioca alle 18:45 in casa contro il Lech Poznan. Continua l’ottimo stato di forma dei viola, che risultano ancora imbattuti nelle ultime dodici gare disputate in tutte le competizioni: dieci vittorie e due pareggi con ben 25 gol fatti e 7 subiti. Vincenzo Italiano può contare sui due bomber più prolifici del torneo: Arthur Cabral e Luka Jovic guidano insieme la classifica dei marcatori della competizione con sei reti ciascuno. Il successo della Fiorentina è dato a 1,33, quello del Lech Poznan a 8,75 mentre il pareggio è fissato a 5,40.

Giovedì 20 aprile:

Le quote di Europa League nel dettaglio:

1,78 ROMA, 3,55 pareggio, 4,80 FEYENOORD

3,75 SIVIGLIA, 3,55 pareggio, 2,00 MANCHESTER UNITED

2,23 SPORTING LISBONA, 3,20 pareggio, 3,45 JUVENTUS

3,60 UNION SAINT GILLOISE, 3,55 pareggio, 2,03 BAYER LEVERKUSEN

Le quote di Conference League nel dettaglio:

1,68 AZ ALKMAAR, 3,85 pareggio, 5,00 ANDERLECHT

1,33 FIORENTINA, 5,40 pareggio, 8,75 LECH POZNAN

1,52 NIZZA, 4,25 pareggio, 6,30 BASILEA 1893

1,57 WEST HAM UNITED, 4,10 pareggio, 5,90 GENT

