Le app e il loro successo dovuto alla pandemia da Covid-19

Con la pandemia il mercato delle app ha avuto un’ascesa notevole, conseguenza dei vari periodo di lockdown cui le persone sono state costrette.

Ad esempio nell’ambito della tecnologia applicata al settore, un fornitore di soluzioni intelligenti di parcheggio e mobilità negli Stati Uniti ha avviato la possibilità di fornire pagamenti di parcheggio senza contatto in oltre 1000 spazi. Nel mezzo della crisi COVID-19, molti leader delle città stanno incoraggiando i residenti a utilizzare l’app anziché la stazione di pagamento fisica per prevenire la diffusione del virus. L’app si chiama ParkMobile, è gratuita e disponibile per dispositivi iPhone e Android: per pagare il parcheggio con l’app ParkMobile, un utente inserisce il numero di zona presente sugli adesivi, seleziona la quantità di tempo necessaria e tocca il pulsante “Avvia parcheggio” per iniziare la sessione. ParkMobile ha una vasta base di utenti nello stato del New Jersey e in tutta l’area Tri-State. Ci sono quasi 1,3 milioni di utenti dell’app nelle città del New Jersey tra cui Newark, Hoboken, New Brunswick, Jersey City, e l’app può essere utilizzata in 400 città degli Stati Uniti ed è ampiamente disponibile lungo il corridoio nord-est da Washington, DC , a Filadelfia, a New York City.

Nel settore dei giochi c’è Goldbet App, e tra le altre attività che si sono svolte durante il lockdown vi sono anche quelle ludiche come l’uso di videogiochi (61,1 percento), giochi via Internet con gli amici (50,3 percento) e giochi con le carte (59,3 percento). l gruppo NPD da una ricerca ha confermato che il gioco del 2012 Plague Inc. di Ndemic Creations ha visto un forte aumento delle vendite, ed è divenuto temporaneamente l’app più acquistata su diversi app store regionali, battendo Minecraft. L’adattamento digitale del 2018 di Pandemic di Asmodee ha visto un aumento delle vendite, così come di Doom Eternal e Animal Crossing: New Horizons. Ring Fit Adventure, che prevede attività fisica utilizzando accessori speciali, ha avuto un’impennata in Cina a causa della quarantena, poiché i residenti hanno cercato qualcosa che potesse agevolare l’attività fisica. La Nintendo Switch è diventato un prodotto di grande successo durante la pandemia, poiché ha fornito opzioni di intrattenimento per tutte le età.

Tra gli altri strumenti di applicazione software c’è l’App di Sisal Matchpoint, cos’ come le app del settore di cinema e serie tv. Per il settore audiovisivo, Netflix nel primo trimestre del 2020 ha registrato 16 milioni di abbonati in più rispetto all’anno precedente, superando le aspettative che erano di 7 milioni. Le serie tv più seguite sono “Casa di carta” e “Tiger King”. Netflix raggiunge così 167 milioni di abbonati in tutto il mondo, superando il concorrente Prime Video che sfiora 150 milioni, e Disney Plus che si ferma a 87 milioni.

Anche se nel settore cinematografico si è assistito ad uno stop delle produzioni, molti dei più grandi studios si stanno rivolgendo alla tecnologia per fornire ai dipendenti la tranquillità lavorativa, implementando adeguate procedure di distanziamento sociale e di sicurezza sul posto di lavoro. Ad esempio una società del Texas – Radiant RFID – sta realizzando strategie di ritorno al lavoro per le aziende dei settori automobilistico, aerospaziale, agricolo, dell’intrattenimento, della sanità, della produzione, del petrolio, del gas e farmaceutico. La soluzione di Radiant utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e uno smart-watch per rilevare e incoraggiare un corretto allontanamento sociale attraverso notifiche in tempo reale: ciò ha portato ad una diminuzione del 65% delle interazioni tra i dipendenti entro una settimana dall’implementazione.

