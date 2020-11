Le app di giochi più divertenti del 2020

L’emergenza legata alla pandemia e al Coronavirus ha cambiato completamente le nostre abitudini. Adesso, infatti, si vive in modo diverso, bisogna fare la coda semplicemente per entrare in posta piuttosto che per fare la spesa al supermercato, oppure anche per svolgere attività normalissime è necessario attendere all’esterno per via degli ingressi contingentati.

Hello Stars

Si tratta di un gioco particolarmente rapido, ma molto divertente e, al tempo stesso, notevolmente facile da giocare. Un’ottima soluzione quando c’è da affrontare delle code e diversi minuti in attesa. L’obiettivo di Hello Stars è di centrare, tramite una palla, tutte le varie stelle che appaiono sul display, in modo tale da terminare un puzzle. Interessante notare come, se i primi livelli sono abbastanza banali e semplici da portare a termine, proseguendo nel percorso di gioco gli ostacoli e le difficoltà non mancheranno, rendendo l’esperienza di gioco particolarmente coinvolgente e, al tempo stesso, molto divertente.

Bubble Shooter

Si tratta di uno dei giochi tradizionali che apparivano con una certa frequenza negli anni Novanta all’interno delle varie sale giochi. Ebbene, proposto anche nella versione per device mobile, non si può certo dire che non vada a garantire il medesimo divertimento. Per chi non l’avesse bene in mente, si tratta del ben noto sparabolle in cui gli utenti devono sparare le palle di cannone centrando le bolle del medesimo colore, in maniera tale da farle scoppiare prima che invadano lo schermo.

Subway Surfers

Ecco un’altra applicazione con cui si può combattere ogni momento di noia. Grazie a questo titolo, infatti, si può scappare dalla polizia, cercando ogni cunicolo e passaggio segreto pur di sfuggire alle grinfie delle forze dell’ordine. Un gioco che è stato ambientato all’interno di varie stazioni della metropolitana, in cui l’obiettivo è quello di accumulare il maggior quantitativo di monete possibile nel corso della fuga. Il punto di forza di tale titolo è quello di poter affrontare un gran numero di livelli differenti, con la possibilità di sbloccare, man mano che passa il tempo, dei nuovi personaggi oltre che nuovi mezzi di trasporto che permettono di spostarsi più velocemente nella fuga.

SimCity, alla difesa della propria città

La fondazione di una città è un atto estremamente eroico, ma ancora di più è farla crescere nella prosperità. Ebbene, in fondo è proprio questo lo scopo che caratterizza il gioco denominato SimCity, uno dei più apprezzati e diffusi quando si parla di titoli legati alla strategia.

Addirittura, SimCity può vantare un passato ancora più importante, dal momento che quando venne lanciato per la prima volta per pc, ebbene un successo praticamente smisurato. Un consenso estremamente vasto, che poi è stato confermato anche nel momento in cui è stata lanciata l’app per smartphone e tablet. Gli utenti hanno un bel po’ da fare con questo gioco, visto che devono impegnarsi nella realizzazione di strade, infrastrutture, giardini e quant’altro, per cercare di soddisfare le richieste di cittadini che tendono a essere sempre più esigenti. Il sindaco della città un lavoro facile? Provate SimCity e poi cambierete subito idea.

Modern Combat 5 Blackout

Siete degli amanti del genere sparatutto? Allora dovreste provare Modern Combat 5 Blackout, uno dei titoli più appassionati che siano mai stati realizzati per dispositivi mobili. I motivi a supporto di tale affermazione sono numerosi, a partire dalla grafica perfetta, oltre che un livello di giocabilità estremo, e una trama che sicuramente non vi farà annoiare nemmeno un secondo.

