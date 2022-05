Lazio-Verona, nel prepartita l’annuncio dell’iniziativa solidale a sostegno della onlus di Suor Paola

In occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, calcio e solidarietà saranno ancora protagonisti allo Stadio Olimpico. Prima del fischio d’inizio di Lazio-Verona di

In occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo, calcio e solidarietà saranno ancora protagonisti allo Stadio Olimpico. Prima del fischio d’inizio di Lazio-Verona di sabato 21 maggio, ci sarà spazio per un’importante iniziativa solidale a favore dell’Associazione So.Spe di Suor Paola e di un gruppo di piccoli ospiti speciali che scenderanno in campo insieme alle squadre. Un progetto di responsabilità sociale fortemente voluto dal partner della SS Lazio, PlanetPay365, e reso possibile grazie alla collaborazione ormai consolidata con il club biancoceleste. L’obiettivo è aiutare i bambini e gli adolescenti più bisognosi attraverso lo sport per promuovere una cultura dell’equal opportunity e dell’inclusione.

