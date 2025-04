Lazio-Parma, Baroni e i suoi vanno a caccia dei punti per Champions ed Europa League. I pronostici di Netwin

La scomparsa di Papa Francesco ha riscritto completamente il calendario della Serie A. La Lazio si è vista rinviare a mercoledì il match contro il Genoa, rispondendo polemicamente alla decisione della Lega Serie A, e non poteva giocare sabato per la concomitanza delle esequie di Papa Francesco. Un evento che bloccherà Roma e ha fatto slittare la sfida della 34a giornata contro il Parma. Si giocherà lunedì sera, alle ore 20.45.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Lazio sarà reduce dal turno infrasettimanale contro il Genoa, nel match rinviato per la scomparsa di Papa Francesco proprio nella giornata di Pasquetta, data originaria della sfida. Marco Baroni e i suoi vanno a caccia dei punti necessari per restare in gioco per la Champions.

Punta alla salvezza, invece, il Parma di Cristian Chivu. I ducali hanno un margine da difendere sulla zona-retrocessione e sul penultimo posto, in tandem, di Empoli e Venezia. Si lavora per aumentarlo e, come la Lazio, anche i gialloblù saranno reduci dall’infrasettimanale (contro la Juventus).

IL PUNTO SULLA LAZIO

Stagione estremamente altalenante per la Lazio, passata dall’essere la primissima contendente per la Champions League e per il quarto posto, al ritrovarsi ad inseguire. La recente striscia negativa dei biancocelesti, culminata nell’eliminazione ai rigori nei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt dopo un 2025 estremamente zoppicante, ha messo fortemente a rischio la top-4 e la massima competizione europea. Baroni, che secondo i media rischierebbe anche l’esonero al termine della stagione, vuole chiudere al meglio l’anno e ha bisogno dei punti per l’Europa.

IL PUNTO SUL PARMA

Il Parma sembrava destinato a fare grandi cose, con un organico da metà classifica e un avvio straripante. La Serie A dei ducali era iniziata coi quattro punti contro Fiorentina e Milan, ma la squadra si è poi progressivamente persa. I gialloblù giocavano benissimo con le big e non raccoglievano nulla, giocavano bene gli scontri diretti e stentavano a ottenere risultati. La spirale negativa li ha portati fino al terzultimo posto ed è costata l’esonero a Fabio Pecchia, sostituito da Cristian Chivu. Quest’ultimo ha restituito solidità difensiva e ha riportato il Parma in zona-salvezza, ma ora servono punti pesanti per blindare la Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Baroni recupererà Isaksen, squalificato col Genoa, e lo lancerà subito titolare. Spazio al terzetto completato da Dia e Zaccagni, con Castellanos punta. In mezzo Guendouzi e Rovella, in difesa riecco Lazzari con Marusic sulle corsie esterne. In mezzo Gila e Gigot.

Di fronte ci sarà un Parmaschierato col 3-5-2, che potrebbe optare per un assetto più contropiedista. Giocherebbero Man e Bonny davanti, con Bernabé ad ispirare dalla mediana insieme agli inserimenti di Sohm e ai muscoli di Keita. Ancora Delprato e Valeri, vicinissimo ai biancocelesti a giugno, sulle fasce.

LAZIO (4-2-3-1) – Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

PARMA (3-5-2) – Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Man.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Nel match d’andata il Parma travolse i biancocelesti con un perentorio 3-1, interrompendo una striscia negativa che durava dal 2012 ed era arrivata a undici ko consecutivi. La Lazio vorrà rifarsi ed è favorita, nonostante i tanti alti e bassi della stagione. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 quotato a 1.53 e sull’Under 2.5 quotato a 1.99.

PressGiochi