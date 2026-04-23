Newsletter

23 Aprile 2026 - 17:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lazio, Mattia (PD): “Serve chiarezza sulle politiche contro il GAP”

La Consigliera della Regione Lazio Eleonora Mattia (PD) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Regione e all’assessore competente per fare chiarezza e intervenire sul fenomeno del

23 Aprile 2026

Share the post "Lazio, Mattia (PD): “Serve chiarezza sulle politiche contro il GAP”"

Stampa pagina

La Consigliera della Regione Lazio Eleonora Mattia (PD) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Regione e all’assessore competente per fare chiarezza e intervenire sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

La consigliera chiede di fare luce sulle scelte amministrative degli ultimi anni che rischiano di indebolire gli strumenti di contrasto al GAP.

“L’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, dopo la scadenza del mandato nel 2021, – spiega Mattia – non è stato ricostituito nella sua forma originaria ed è stato sostituito da un unico referente scientifico, mentre una recente proposta normativa ne prevede addirittura l’abolizione definitiva.

Allo stesso tempo, a partire dal 2024 non sono più stati rifinanziati gli incentivi per la disinstallazione delle slot machine previsti dalla normativa regionale e l’ultimo Piano sul Gioco d’Azzardo Patologico risale al 2022, segno di una programmazione che non riesce a tenere il passo con la crescita del fenomeno”.

Per tali ragioni, la consigliera interroga il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere quali iniziative intendano assumere al fine di contrastare il drammatico aumento del gioco d’azzardo e delle patologie ad esso legate sul territorio regionale.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lotterie, ADM pubblica determina sulla semplificazione delle interfacce da gioco

Lazio, Mattia (PD): “Serve chiarezza sulle politiche contro il GAP”

Tivoli (RM), minorenni in sala scommesse: sospesa la licenza per cinque giorni

Goa, via libera a una nuova nave casinò offshore da 112 metri sul Mandovi

Paesi Bassi: la Ksa aggiorna la guida sugli apparecchi da gioco per supportare i comuni

DNV assegna l’ESG Recognition a Brightstar Lottery

10&Lotto: in Sicilia vincite per 28mila euro

Riforma calcio, Abodi (Min. Sport): “Priorità contrastare scommesse illegali e ludopatia”

Prediction markets, a Singapore cresce l’attività su Polymarket nonostante il blocco

Brasile, boom di adesioni alla piattaforma di autoesclusione dal gioco: oltre 462mila utenti in quattro mesi

Taranto, evasione da oltre 8 milioni scoperta in cinque circoli ricreativi: sequestrate 33 slot illegali

Regno Unito, BGC: dubbi sulle valutazioni del rischio finanziario nel gioco d’azzardo, servono ulteriori verifiche

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter