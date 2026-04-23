Lazio, Mattia (PD): “Serve chiarezza sulle politiche contro il GAP”

23 Aprile 2026 - 17:22
La Consigliera della Regione Lazio Eleonora Mattia (PD) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Regione e all’assessore competente per fare chiarezza e intervenire sul fenomeno del
La Consigliera della Regione Lazio Eleonora Mattia (PD) ha presentato un’interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Regione e all’assessore competente per fare chiarezza e intervenire sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico.
La consigliera chiede di fare luce sulle scelte amministrative degli ultimi anni che rischiano di indebolire gli strumenti di contrasto al GAP.
“L’Osservatorio regionale sul gioco d’azzardo, dopo la scadenza del mandato nel 2021, – spiega Mattia – non è stato ricostituito nella sua forma originaria ed è stato sostituito da un unico referente scientifico, mentre una recente proposta normativa ne prevede addirittura l’abolizione definitiva.
Allo stesso tempo, a partire dal 2024 non sono più stati rifinanziati gli incentivi per la disinstallazione delle slot machine previsti dalla normativa regionale e l’ultimo Piano sul Gioco d’Azzardo Patologico risale al 2022, segno di una programmazione che non riesce a tenere il passo con la crescita del fenomeno”.
Per tali ragioni, la consigliera interroga il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere quali iniziative intendano assumere al fine di contrastare il drammatico aumento del gioco d’azzardo e delle patologie ad esso legate sul territorio regionale.
PressGiochi