25 Febbraio 2026 - 04:33

Lazio, la Campagna “Mettiamoci in Gioco” del Lazio denuncia la decisione della Regione Lazio di abolire l’Osservatorio Regionale sull’Azzardo

24 Febbraio 2026

La Campagna “Mettiamoci in Gioco” del Lazio denuncia la decisione della Regione Lazio di abolire l’Osservatorio Regionale sull’Azzardo (art. 6, legge n. 5 del 2013), attraverso la proposta di legge n. 247 del 21 gennaio 2026.

Non si tratta di un atto tecnico, ma di una scelta politica che indebolisce ulteriormente il contrasto a un fenomeno in costante espansione.

L’azzardo produce assuefazione e gravi conseguenze sociali e sanitarie che colpiscono giovani, adulti e anziani, ben oltre i casi di dipendenza conclamata.

In questo quadro, mentre gli introiti pubblici derivanti dal sistema delle concessioni restano rilevanti, si affievoliscono strumenti di controllo, prevenzione e vigilanza sul rispetto della legalità e delle distanze di sicurezza.

L’Osservatorio, pur previsto dalla legge, non è mai stato messo nelle condizioni di operare pienamente.

Avrebbe potuto garantire analisi del fenomeno, monitoraggio delle ricadute economiche e sociali, informazione diffusa e coinvolgimento della società civile, comprese le realtà impegnate nel contrasto alle infiltrazioni criminali.

Con la sua abolizione non solo non si attua alcun intervento strutturato di monitoraggio e prevenzione, ma si pone definitivamente fine a quella prospettiva.

L’assorbimento delle competenze nell’Osservatorio regionale sulle dipendenze, istituito dalla legge n. 5 del 2025 renderà l’azzardo inevitabilmente marginale.

Le risorse già destinate al settore confluiranno in un contenitore più ampio, assorbite soprattutto dall’emergenza legata agli stupefacenti; all’azzardo resteranno interventi residuali: sporadiche iniziative informative nelle scuole e poco altro.

Per queste ragioni, la Campagna Mettiamoci in Gioco Lazio si opporrà con determinazione all’approvazione della proposta di legge in tutte le sedi istituzionali competenti.

PressGiochi

