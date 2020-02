Lazio – Inter, scontro al vertice ma i favoriti sono i biancocelesti

Nell’avvincente corsa scudetto, mai così incerta dalla stagione 2001/2002, un importante capitolo si potrebbe scrivere nello scontro diretto al vertice tra Lazio – Inter. I precedenti sorridono ai nerazzurri, che hanno perso solo una delle ultime 7 sfide di Serie A contro i biancocelesti ma stavolta, almeno secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la squadra di Inzaghi metterà fine alla serie negativa casalinga contro l’Inter. La sfida è equilibrata ma i capitolini – che tra l’altro non perdono proprio dalla gara di andata con l’Inter – sono favoriti a 2.40, per il successo interista si sale a 2.85 mentre il pareggio vale 3.55. Equilibrio anche nelle puntate degli scommettitori, il 40% si è schierato con la Lazio, il 33% con l’Inter. Le due squadre si riflettono nelle giocate dei loro due bomber, Immobile e Lukaku. Il biancoceleste è a secco da due gare, considerando la sua media gol stagionale è difficile che il digiuno si prolunghi a tre giornate: il gol di Immobile è così a 2.50, per la doppietta si sale a 10.00. Trascinatore nella rimonta del derby, Lukaku va a segno da due partite consecutive e il suo gol alla Lazio è a 3.00, su rigore si gioca a 5.00.

Spettatrice interessata la Juventus che, dopo il ko con il Verona e il pareggio in Coppa Italia con il Milan, ospita il Brescia. I bianconeri non possono più sbagliare e hanno il vantaggio di giocare in casa, dove hanno perso appena 2 punti in 11 gare. Secondo il pronostico la media è destinata ad aumentare, i bianconeri sono nettamente avanti a un rasoterra 1.15, paga ben 20 volte la posta l’impresa bresciana allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 7.50. Sicuri gli scommettitori, il 97% ha scelto la vittoria juventina. Ronaldo, a segno da 10 gare consecutive, è diventato il calciatore della storia della Juventus con la striscia di gol consecutivi più lunga ed è a un passo dal record di Batistuta di 11 gare di fila in gol. L’ipotesi che lo eguagli con il Brescia si gioca appena a 1.50, ma potrebbe anche superarlo con una doppietta, offerta a 3.30.

Altra gara da non perdere nella 24esima giornata è quella tra Atalanta e Roma, scontro diretto per la Champions League. I nerazzurri sono quarti da soli con un vantaggio di tre punti proprio sui giallorossi, a cui la vittoria manca da 3 gare consecutive (2 sconfitte e un pareggio). I bookmaker non hanno dubbi e assegnano la vittoria ai padroni di casa, a 1.85, il blitz giallorosso a Bergamo vale 3.60, a 4.25 il pareggio. Anche gli scommettitori puntano sulla Dea, il 78% ha scelto infatti il segno 1. Mai così male la difesa della Roma, 7 i gol subiti solo nelle ultime due gare e, contro la seconda squadra che segna di più in casa, sarà dura non prendere gol: la rete dell’Atalanta è infatti appena a 1.06, il gol dei nerazzurri in entrambi i tempi è a 2.25.

PressGiochi